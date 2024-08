Élection à la FBF : « Je connais Oumarou Sawadogo pour sa rigueur » (Papy Dagba)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Membre du comité exécutif de Lazare Banssé de 2020 à 2024, Raymond Dagba dit Papy est sur la liste du candidat Oumarou Sawadogo pour l’élection du président de la FBF. Dans cet entretien, il fait le bilan de sa gestion au niveau du comité exécutif et explique pourquoi il a choisi de soutenir le candidat Oumarou Sawadogo.

La suite après cette publicité

Vous avez été dans le bureau de Lazare Banssé ou vous avez occupé la commission en charge des petites catégories, quel bilan peut-on en faire à ce niveau

Au niveau de la commission de la relève, Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont œuvré à nos résultats durant ces 4 ans car c’est le secteur dans lequel le Burkina a été le plus présent sur le plan international.

Le Burkina est classé numéro un dans la sous région ouest africaine avec trois participations en phases finales de CAN dont deux en U17 et une en U-20, une participation en coupe du monde avec les U17 dont au total 5 finales jouées. En toute sincérité c’est un bilan qui va au-delà de nos attentes car malgré les difficultés que nous avons connues, de ce côté nous avons assuré.

Pendant votre mandat, il y a eu des difficultés pour tenir les championnats de petites catégories, ce qui a même poussé des clubs à réclamer la subvention pour l’organisation de ces championnats, n’est-ce pas un échec ?

Merci pour la question, mais je pense qu’il faudra s’adresser à Monsieur Semdé qui s’occupe de la commission et de la sécurité des compétitions, c’est eux qui organisent les championnats au niveau de la ligue professionnelle, de la ligue amateur, de la ligue de football des jeunes et des équipes féminines.

On retrouve votre nom sur la liste du colonel-major Oumarou Sawadogo, pourquoi avez-vous décidé de le soutenir ?

Effectivement, je soutiens le candidat Oumarou Sawadogo. Je remercie le candidat pour avoir pensé que je pouvais apporter un plus dans son équipe. Je vous rappelais tantôt nos résultats au niveau des U17 et U20. Le Burkina a remporté le tournoi UFOA B à Accra ; ce qui représente comme étant le deuxième trophée que nous avons obtenu après la CAN cadet de 2011.

Nous avons même été reçus par le président du Faso qui a insisté que l’on puisse continuer le travail avec les enfants. Que je sois contacté pour poursuivre le travail est selon moi la preuve que j’ai pu remplir ma mission avec efficacité.

Après tous les problèmes qu’on a connus, en toute honnêteté, seul un candidat qui rassemble autour d’un consensus peut faire taire nos divergences. Pour avoir connu Oumarou Sawadogo quand il était PCE à l’USFA je connais sa rigueur dans la gestion et sa quête de l’excellence. Je suis sûr que nous allons pouvoir mettre un terme aux guéguerres et travailler pour le développement de notre football.

Comment le colonel-major Oumarou Sawadogo peut-il contribuer la cohésion entre les acteurs et développer le football Burkinabè ?

Ce qui est sûr, au vu de sa sagesse, et de son esprit de rassembleur, c’est déjà un acquis. Un monsieur qui a fait une carrière militaire exemplaire, quand il accepte venir dans cet environnement où tous les coups sont permis, c’est parce qu’il aime vraiment le football, le développement du football va au-delà de la volonté car il faut aussi les moyens et la chance d’avoir des talents et nous sommes là pour l’aider à dénicher ses talents.

Quels sont les principaux axes du programme du candidat Oumarou Sawadogo ?

L’ambition de porter notre football à une place honorable sur l’échiquier africain, voire mondial. En ce sens, la finalité de notre action est de permettre au football de jouer son rôle premier qui est de rassembler afin de créer une cohésion et une émulation sociale, de remporter des victoires et de contribuer au développement de l’économie nationale.

Les acteurs que nous sommes, devons travailler à mieux soutenir la résilience économique nationale même si la crise sécuritaire et humanitaire continue d’entraver cette dynamique. Ainsi, le socle d’un tel résultat reste la cohésion des acteurs au regard des crises déjà vécues.

Le candidat Oumarou Sawadogo a bâti son programme sur des axes que sont l’amélioration de la gouvernance du football burkinabè, le renforcement des capacités des acteurs et la promotion du football burkinabè, le renforcement et l’entretien des infrastructures et des équipements du football, la mobilisation des ressources financières et l’optimisation de leur gestion.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite