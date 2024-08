31e Super coupe AJSB : L’AS Douanes règne en maître pour une troisième fois consécutive

publicite

L’AS Douanes est le vainqueur de la 31ème édition de la Super Coupe AJSB. Elle a battu la formation de l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) le samedi 10 août 2024 pour s’adjuger ce prestigieux trophée. C’était sur la plus petite des marges (1-0).

Décidément l’AS Douanes veut s’approprier la Super coupe de l’Association des Journalistes Sportifs du Burkina Faso (AJSB) ! Après 2023, toujours contre la même équipe, l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO), la formation des Gabelous a une fois de plus, soit la troisième fois successivement, remporté ce trophée, sur la plus petite des marges (1-0).

Pourtant un match tout à fait fermé dès le coup d’envoi. Les duels ont été surtout au milieu. Les 22 acteurs ont démontré beaucoup d’envie de repartir avec ce trophée. L’AS Douanes devait par tous les moyens imposer sa suprématie tandis que l’Etoile devait prendre une revanche.

C’est donc une annonce très serrée qui a relevé tous les paris. A quelques minutes de la fin de la première période, c’est bien l’Etoile filante qui voit sa joie écourtée par une position avancée (but refusé). C’est une note de 0 but partout qui a séparé les deux formations à la pause.

A la reprise, c’est toujours un match à l’allure d’une mise en jambe à laquelle ont eu droit les amoureux du ballon rond. Les Stellites un peu plus hauts en début de match vont commencer à reculer et offrir quelques occasions aux hommes de Kamou Malo. Ce sont des occasions qui ont payé à la 75ème. En effet, sur une contre attaque bien tissée, c’est Drissa Banao qui s’est retrouvé à la concrétisation. C’est un score de 1-0 qui va permettre aux Gabelous de rebeloter ce trophée.

Pour le coach de l’équipe Kamou Malo, ce 1-0 est une victoire de tous les acteurs du football burkinabè. Il a tenu ses propos sous contrôle de la situation sécuritaire du pays. « C’est une immense joie de gagner ce premier acte officiel de la saison, c’est pas évident.

Vu que dans la presse d’aucuns pensaient qu’on a échangé les joueurs. Mais on a rajeuni l’équipe. Ça va prendre le temps que cela fera mais inutile de se précipiter. Je pense que nous sommes dans la bonne dynamique. La satisfaction, on ne peut pas la tirer tout de suite, ce n’est qu’un seul match et c’est dommage», a fait savoir Kamou Malo.

L’équipe perdante a attribué sa défaite à son manque d’efficacité. Cependant du côté du Président du Comité d’Organisation Claude Rouamba, c’est un pari gagné à travers cette organisation réussie. « C’est vraiment un ouf de soulagement. Il y avait vraiment beaucoup d’adrénaline et beaucoup d’attente par rapport à cette Super coupe. Il y avait beaucoup d’appréhension par rapport à cette organisation. Aujourd’hui je souris parce que tout est bien qui finit bien. On a vu un beau match et c’est le football burkinabè qui gagne», a déclaré Claude Rouamba.

C’est donc une édition qui referme ses portes pour ce qui concerne l’aspect sportif. L’innovation de l’édition, le village AJSB lui referme ses portes le 11 août 2024. Le ministre en charge des sports, Roland Somda et bien d’autres de ses homologues, au nom du gouvernement sont venus témoigner de leur présence à cette édition. Le ministre a d’ailleurs félicité l’organisation de ce rendez-vous footballistique.

En marge de ce cap, l’AJSB a signé une convention avec l’hôtel Binthaly de Bobo-Dioulasso. Un partenaire qui s’occupe de l’hébergement des journalistes sportifs du Burkina Faso à Bobo-Dioulasso avec une réduction de 50% des tarifs.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

