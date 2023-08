30e Super Coupe AJSB : L’AS Douanes remporte le trophée devant l’EFO

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’AS Douanes a remporté la 30e édition de la Super Coupe AJSB en battant l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) ce dimanche 6 août 2023 au Stade Wobi de Bobo-Dioulasso sur la marque de 2 buts à 0.

La suite après cette publicité

C’était le match de la revanche pour l’AS Douanes, qui avait perdu deux fois contre l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) lors de la saison écoulée. Les Gabelous avaient été battus en championnat national (2-1) et éliminés en demi-finales de la Coupe du Faso par les Bleu et Blanc. Les Stellistes avaient ensuite remporté le trophée de la Coupe du Faso face à Salitas FC.

L’AS Douanes, de son côté, a décroché le titre de championne nationale. Les deux équipes se retrouvaient donc ce dimanche 6 août 2023 au Stade Wobi de Bobo-Dioulasso pour la 30e édition de la Super Coupe AJSB, qui oppose chaque année le vainqueur du championnat au vainqueur de la Coupe du Faso.

Alors, retrouvailles à Bobo-Dioulasso pour en découdre. La première période de cette 30e Super Coupe AJSB équilibrée, avec peu d’occasions de part et d’autre. Les deux formations se sont neutralisées, sans parvenir à se départager à la première période.

Les Gabelous décisifs à la reprise

C’est à la reprise que le match s’est emballé, grâce à un coup de tête de Samba Diallo, qui a ouvert le score pour l’AS Douanes (1-0). Les Gabelous ont alors pris confiance et ont continué à pousser, obtenant un penalty que Michael Ibeh a transformé (2-0). L’EFO n’a pas réussi à réagir et a dû s’incliner face à une équipe plus réaliste et plus solide.

L’AS Douanes a ainsi remporté pour la deuxième fois consécutive la Super Coupe AJSB, après avoir battu le RCK aux tirs au but (1-1, 1-4) l’année dernière. C’était la première fois que les Gabelous inscrivaient leur nom au palmarès de ce trophée.

Le gardien de but de l’AS Douanes, Hervé Zegué Traoré, a reçu le trophée du meilleur gardien décerné par le Moogho Naba. Son coéquipier Michael Ibeh a reçu le trophée du meilleur joueur, également décerné par le Moogho Naba. En plus du trophée, l’AS Douanes a reçu la somme de trois millions de francs CFA, contre deux millions pour l’EFO.

Les journalistes sportifs du Burkina Faso ont profité de cette occasion pour rendre hommage à deux joueurs de la première Super Coupe AJSB, qui avait eu lieu en 1994. Il s’agit de Hyacinthe Koffi, sociétaire de l’ASFB, et Alain Nana, joueur de l’EFO. L’ASFB s’était imposée sur la marque de 1 à 0 grâce à un but de Salif Sanou.

publicite