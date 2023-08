Jeux de la francophonie 2023 : Les Étalons U20 tombent en finale !

publicite

Les Étalons U20 du Burkina ont perdu la finale des 9ème jeux de la francophonie sur le score de 2-1 contre les Lionceaux Indomptables du Cameroun ce dimanche 6 août 2023. Une première défaite de la compétition qui va une fois de plus priver les protégés de Brama Traoré d’un autre trophée au stade des martyrs de Kinshasa.

Après le trophée manqué de la compétition UFOA-B, les Étalons U20 ne se consoleront pas dans ces 9ème jeux de la francophonie. Les protégés de Brama Traoré ont une fois de plus perdu en finale, cette fois face aux Lionceaux Indomptables du Cameroun sur le score de 2 buts à 1.

Et pourtant ce match a, à un moment donné, offert de l’espoir à cette équipe burkinabè. Déjà à la 20ème c’est les Lionceaux qui alertent les étalons sur une frappe qui a échoué dans les bras du gardien burkinabè. Pas de réaction pour les Poulains de Brama Traoré qui vont d’ailleurs finir par concéder un but à la 25ème minute, sur un action collective des Camerounais.

La réaction ne s’est pas faite attendre même si elle n’a pas conduit à un but. En effet, à la 27ème, sur une contre-offensive, c’est Pierre Landry Kabore qui voit son tir repoussé par le gardien camerounais. Les Poulains de Brama Traoré vont continuer à multiplier les occasions. Mais cela ne va pas suffire, en tout cas pour la première période. Les Étalons rentrent dans les vestiaires avec cet écart 1 but à 0.

En deuxième période, c’est une autre physionomie de match. Le Étalons qui jusque-là n’avaient jamais été menés au score se devaient de relever ce défi de retour au score. Et c’est ce qui a été fait. A la 63ème, Harouna Dicko, d’entrée en jeu trouve enfin le chemin des filets grâce à une action collectivement menée et venue directement de la défense. Conséquence 1 but partout.

Les Poulains de Brama Traoré visiblement mieux en jambes vont continuer de pousser et multiplier les occasions. Cependant, à la 79ème sur une glissade dans la surface de réparation burkinabè, les protégés de Brama sont sanctionnés, donnant un penalty aux Lionceaux. Lequel penalty qui a été transformé. Les efforts de fin de match ne vont rien changer au tableau.

Au coup de sifflet final, les Étalons perdent une fois de plus une finale en moins d’un mois. Les Camerounais réalisent ainsi une performance, mieux que celle de 1997 où ils ont fini 3ème.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

