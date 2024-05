SNC Bobo 2024 : Le SP-CNLS/IST sensibilise les festivaliers

publicite

En marge de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) 2024, le secrétaire permanant du Centre National de Lutte contre le SIDA et les IST Dr Seydou Ouattara, a rendu une visite au stand du SP-CNLS IST pour sensibiliser les festivaliers sur la prévention et le dépistage contre le SIDA et les IST.

D’emblée, le secrétaire permanant du Centre National de Lutte contre le SIDA et les IST s’est réjoui de l’organisation dont il a été témoin, sur les stands du SP-CNLS/IST. En ce sens, il a également salué l’ensemble des festivaliers qui ne font le tour dans le stand, pour soit se faire dépister ou s’informer. A leur endroit, il a lancé un message de sensibilisation.

« Le message reste le même, c’est zéro nouvelle infection à chaque grande manifestation, donc pour atteindre cet objectif nous faisons passer des messages de sensibilisation, nous appelons les populations à adhérer à nos différents programmes que nous mettons en marche. Nous les encourageons aussi à faire le dépistage, et une fois le dépistage fait, en fonction des résultats nous allons leur donner les orientations nécessaires », a laissé entendre Dr Seydou Ouattara.

A Oumar Sanou, chef d’antenne régionale au secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le SIDA et les IST de renseigner que plus de 4 cartons de préservatifs ont été distribués, depuis le début de la Semaine Nationale de la Culture. En clair, il renchérit que chaque carton contient 1444 préservatifs, soit un total de plus de 5.000 préservatifs distribués. Alors que l’édition dernière, 60.000 préservatifs ont été distribués aux festivaliers.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

