VIH/SIDA et contexte sécuritaire : Attention, le serpent n’est pas mort

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Personnes vivant avec le VIH/SIDA (Virus de l’Immunodéficience Humaine/Syndrome d’immunodéficience acquise) retrouvent peu à peu un brin d’espoir. Les Antirétroviraux (ARV, ndlr), même s’ils n’assurent pas la guérison totale permettent aux infectés de se porter bien et dominer le virus dans leur organisme. D’un constat général, la psychose a baissé, et mieux, des couples sérodiscordants sont observés un peu partout. Mais certains acteurs craignent que le contexte sécuritaire n’aggrave la situation, certains déplacés internes ne savant pas où mettre la tête. Témoignages et pistes de solutions à découvrir dans les lignes qui suivent.

La suite après cette publicité

Les personnes vivant avec le VIH/SIDA, communément appelées PVVIH, sont généralement victimes de stigmatisation, de rejet, d’abandon… Au Burkina Faso comme partout ailleurs, le virus a marqué les esprits et continue de faire parler de lui. Hommes, femmes, enfants, adolescents, nul n’est à l’abri.

Selon le Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA, ndlr), rendu public le 29 novembre 2023, le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA au Burkina Faso est estimé à 100.000, dont 56.000 femmes et 44.000 hommes. Ce qui laisse voir une proportionnalité de 56% de femmes contre 44% d’hommes. Toutes les couches sociales forment le catalogue de ces personnes infectées.

« Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits »

Mariam (nom d’emprunt) est une jeune dame âgée de 27 ans. Enseignante dans un établissement privé de la place, elle porte une grossesse d’environ 7 mois. Ayant été testée positive au VIH/SIDA, ses parents décident de ne pas l’informer, question de la préserver de tout cas de stigmatisation et de rejet.

Et comme dit un adage, « le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits ». Mariam a fini par connaitre son statut sérologique en 2011. Une nouvelle qui a chamboulé sa vie. Mais adolescente à l’époque, elle ne mesure pas de sitôt les représailles du virus, qui sommeillait désormais en elle.

« Au début, je tombais malade à tout moment, et à tout moment j’étais à l’hôpital. Un jour, le major a décidé qu’on fasse un test, moi et ma maman. Donc on est allé faire le test ensemble, et il est ressorti que pour moi était positif.

Mais au début, on ne m’a pas informée. C’est un jour dans les causeries ma maman m’a dit que tu sais que quand on est allé faire le test on dirait tu as la maladie du SIDA. J’ai dit SIDA ? Elle m’a dit oui, mais qu’il y a des produits, si je prends ça va passer », confie-t-elle, des trémolos dans la voix.

« J’ai dit non, je n’avais pas la maladie… »

Si les principales sources de contamination du VIH sont entre autres les rapports sexuels non protégés, la transmission de mère à enfant lors de l’accouchement, dame Mariam, elle, sa contamination en est autre. On ne le dira pas assez, l’excision est à bannir. Une fois de plus, elle a fait une victime. Oui ! Mariam est doublement victime.

Son infection est, en effet, partie de là. Avec un mental d’acier, elle dompte la maladie, jusqu’à ce qu’elle subisse la stigmatisation et le rejet. Venant de son petit ami à l’époque, elle tombe dans une déception totale. Pire, elle s’adonne à l’alcool, pour évacuer cette déception qui pour elle venait d’un être cher.

« À ma première relation, de bouche à oreille, c’est revenu au monsieur que j’étais infectée, le monsieur est venu me demander si vraiment j’étais infectée, mais du coup, je n’ai pas accepté révéler ma sérologie. Car je ne savais pas qu’elle allait être sa manière de voir la maladie, et ce qu’il allait me faire, car c’est un homme de tenue…

Donc je lui ai demandé quand il voit ma famille, est-ce qu’il a déjà entendu que quelqu’un a le SIDA chez nous. J’ai dit non, je n’avais pas la maladie… Quand il a connu mon statut, il a trouvé qu’on n’était pas appelé à vivre ensemble, et il est allé se marier avec une autre fille…

Ça m’a vraiment touchée. Je ne pouvais pas supporter et j’ai commencé à prendre de l’alcool, et les boissons frelatées. Je prenais ça pour pouvoir dormir. J’ai fait ça pendant un bon moment et c’est passé », confesse la jeune dame, d’un air rempli de désespoir.

Aujourd’hui, Mariam a trouvé l’oiseau rare. Elle vit en concubinage avec un homme depuis un an. Par la force de la médecine, Henry (également nom fictif) et Mariam forment un couple de statut sérodiscordant, et attendent leur premier bébé.

Cette grâce, Mariam et son homme la doivent à la révolution que connait la médecine. Si la prise des ARV est aussi pénible pour certaines PVVIH, elle préserve la santé du partenaire séronégatif, qui ne risque aucun danger à aller au lit avec une personnes infectée.

Ci dessous les Statistiques mondiales sur le VIH de l’ONUSIDA, à l’occasion de la journée mondiale du SIDA 2023👇👇

UNAIDS_FactSheet_fr



Ces cas sont d’ailleurs légion, en témoigne le parcours de Mamadou Sawadogo, président du Conseil d’Administration du Réseau National pour une Grande Implication des Personnes Infectées par le VIH/SIDA dans la lutte contre le VIH au Burkina Faso (REGIPIV-BF). Mamadou Sawadogo a découvert sa séropositivité dans les années 1996.

Il commence son traitement autour de l’année 2005, car dit-il « au début, lorsque vous êtes infectés par le VIH, d’abord vous avez vos yeux pour pleurer, parce qu’il n’y avait pas de traitement spécifique au VIH à l’époque, et au niveau médical, le traitement consistait à prévenir les infections opportunistes ».

Depuis sa contraction de la maladie, Mamadou Sawadogo a nourri l’idée de partager la nouvelle avec sa copine, qui est devenue plus tard son épouse. Après une vingtaine d’années de vie de couple, son épouse n’a jamais contracté le virus, en dépit des rapports sexuels non protégés, au point d’avoir des enfants qui eux aussi sont séronégatifs.

Pour être un cas palpable, Mamadou Sawadogo encourage fortement les PVVIH à suivre régulièrement le traitement, pour épargner leur partenaire séronégatif. Il salue par-là l’évolution de la science qui au fil des années amoindrit les complications liées au traitement.

Tout semble bien être sous contrôle, le virus est freiné dans son élan. Les personnes infectées entretiennent des rapports sexuels non protégés sans pour autant contaminer leur partenaire. Les PVVIH vivent assez longtemps que les personnes non infectées… Mais, une crainte s’impose. Le pays est en crise, et Mamadou Sawadogo craint une recrudescence du virus pour diverses raisons en lien avec la situation actuelle du pays.

« Nous sommes en situation de guerre, et le fait d’être en situation de guerre pourrait faire rebondir l’épidémie. Pour la simple raison que les personnes qui étaient en sécurité, socialement, avaient leurs habitats, vivaient tranquillement, suivaient un traitement, pouvaient même suivre les enfants, mais ne pourront plus le faire. L’épidémie peut rebondir parce que les gens sont en détresse psychologique, ils n’ont même plus le courage de suivre le traitement, donc leur état va se dégrader davantage.

L’épidémie risque de rebondir parce que les enfants, les filles, les jeunes garçons qui étaient en sécurité autour d’une cellule familiale sont éparpillés dans la nature, et pour avoir à manger, vous savez ce que c’est, ils risquent fort de contracter cette infection. Il y a des femmes qui ont fui avec leurs enfants, ils se retrouvent dans la nature, ils ne savent pas si leur mari ou leur enfant est en vie.

Ils veulent survivre, ils risquent quelques fois de faire face à des hommes immoraux qui risquent de les contaminer, juste parce qu’elles veulent manger, parce qu’aujourd’hui nous sommes en situation de guerre, il y a la pauvreté et les gens cherchent le minimum de pitance », explique Mamadou Sawadogo, pour qui, il ne faut pas perdre de vue l’aspect sécuritaire dans la lutte contre le VIH/SIDA au Burkina Faso.

Par ailleurs, ces personnes infectées par le VIH/SIDA sont souvent marginalisées dans nos sociétés. Ce qui impacte négativement sur leurs insertions socioprofessionnelles. Et pour pallier à ce phénomène, l’association des jeunes et orphelins infectés et affectés par le VIH/SIDA veille au grain.

Depuis quelques années, cette association s’est donnée pour tâche de former les jeunes infectés du VIH pour leurs réinsertions dans la société. L’estime de soi, l’élaboration des plans d’actions et de projet, les notions telles que la stigmatisation et la discrimination, sont entre autres des modules enseignés à ces jeunes infectés du VIH.

Le 21 décembre récent, une dizaine de jeunes infectés par le VIH/SIDA ont bénéficié d’une séance de formation portant sur l’élaboration des plans d’actions et de projet. Ces différentes séances de formation ne sont pas sans effet, à écouter les bénéficiaires.

« Cette formation nous permet, nous-mêmes en tant que concernés du VIH/SIDA, et nous qui vivons nos problèmes de pouvoir mettre ça sur des papiers, c’est-à-dire les plans d’action pour pouvoir porter nos voix sur le plan national et international.

Ces formations nous arrangent beaucoup, car ça contribue à nous redonner confiance en nous-mêmes, et aussi à nous ouvrir aux autres », reconnaît Béranger Traoré (nom fictif), membre de l’association des jeunes et orphelins infectés et affectés par le VIH/SIDA.

Ci dessous le Rapport mondial actualisé sur le sida en 2022 par l’ONUSIDA 👇👇

2022-global-aids-update-summary_fr



En faisant recours au dernier rapport du secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le SIDA et les IST, la prévalence du VIH au Burkina Faso se situe à 0,6% dans la population générale de 15-49 ans. Dans ce même rapport, il ressort que le nombre de personnes infectées est estimé à 97 000 dont 56 000 femmes et 10 000 enfants.

Les nouvelles infections sont estimées à 1900 et les décès liés au VIH à 2600. En fin décembre 2022, le rapport de l’ONUSIDA faisait cas de 29,8 millions de personnes (76 % [65-89 %] de toutes les personnes vivant avec le VIH) qui avaient accès à un traitement antirétroviral, contre 7,7 millions en 2010. Des chiffres qui indiquent que le virus n’est plus au top de sa forme, mais rappellent que le VIH/SIDA existe et continue de faire des dégâts…

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite