Lutte contre le VIH/SIDA et les IST : La 20e session ordinaire du CNLS-IST examine les acquis et les insuffisances

publicite

0 Partages Partager Twitter

(Ouagadougou, 27 octobre 2023). Le directeur de cabinet du Chef de l’État, le Capitaine Martha Céleste Anderson MEDAH, représentant le Président de la Transition, président du Conseil national de lutte contre le SIDA et les Infections sexuellement transmissibles (CNLS-IST), a présidé ce vendredi matin la 20e session ordinaire de la structure, qui s’est penchée sur plusieurs sujets liés à la lutte contre le SIDA et les IST.

La suite après cette publicité

L’examen de l’état de mise en œuvre des recommandations de la dernière session ordinaire, l’examen et l’adoption du bilan au 31 décembre 2022 de la mise en œuvre du Plan national multisectoriel 2022 et la présentation de la demande de financement au Fonds mondial volet VIH ont été au centre des échanges des participants.

Le Capitaine Martha Céleste Anderson MEDAH a salué « la courtoisie et l’esprit de franchise » qui ont caractérisé les échanges au cours des travaux. « Les échanges nous ont permis de faire le point de nos acquis dans le domaine opérationnel de la prévention, des soins et traitement ainsi que du soutien des personnes vivant avec le VIH et de la gouvernance de la réponse nationale au VIH », a indiqué le directeur de cabinet du Chef de l’État dans son discours de clôture.

Les travaux de cette 20e session ordinaire ont permis en outre, selon le Capitaine MEDAH, d’identifier les insuffisances ayant empêché l’atteinte des objectifs en matière de dépistage, d’accessibilité des personnes vivant avec le VIH au suivi biologique particulièrement à charge virale.

Il a remercié les acteurs nationaux et les partenaires techniques et financiers pour leur engagement auprès du gouvernement dans cette lutte contre la maladie. Au cours des travaux, les participants ont fait plusieurs recommandations pour de meilleurs résultats dans cette lutte engagée par le gouvernement et ses partenaires.

Le Secrétaire permanent du CNLS-IST, Dr Seydou OUATTARA a salué les efforts consentis par les plus hautes autorités dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST qui ont permis d’atteindre des résultats encourageants au cours de l’année 2022.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

publicite