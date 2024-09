Situation sécuritaire : Vincent 17 fait son retour avec un single « Burkina Faso », en guise de soutien

publicite

Abadadji Kouakou Vincent alias Vincent 17, ou le caméléon blanc, ou encore, le WendKuni de l’animation, est revenu, après des tournées, à la musique. Le jeudi 5 septembre 2024, l’artiste a lancé un single à l’issue de plusieurs featurings réalisés. Ce single est mis sur le marché pour soutenir l’effort de paix au Burkina Faso. Cette œuvre s’appelle «Burkina Faso». Elle est réalisée en collaboration avec l’artiste Nourat.

Après plusieurs années d’absence pour cause de famille, l’artiste se repositionne sur le marché musical burkinabè. En effet, après des collaborations, dont celle avec le groupe Les As Dj, celui-là même qui est passé de l’animation, aux platines et même à la musique a fait son retour.

Ce retour a été acté par un single signé « Burkina Faso». Une œuvre qui se veut un appel à l’union pour la paix au pays des Hommes intègres. En même temps, il s’agit d’une annonce à un album à venir.

Arrivé au Burkina Faso en 2005, l’artiste, Abadadji Kouakou Vincent, alias Vincent 17 s’est donné pour objectif d’abord de mettre en lumière la musique. D’où d’ailleurs ses multiples facettes. Cependant, de là où il venait, la réalité a été autre chose, de ses dires.

« A mes débuts on avait formé un groupe de 6 qui a été introduit. Malheureusement le manager est parti avec l’argent. Après j’étais obligé de faire autres choses pour permettre à mes enfants d’aller à l’école. Il fallait travailler dur ailleurs pour permettre à ma famille d’être heureuse », a d’abord souligné l’artiste.

Pourtant la passion de Vincent a toujours été la musique selon celui-ci. Il a dit que cette envie est venue du Zouglou. Au fil du temps, il est rentré au Burkina Faso où il a collaboré avec beaucoup de personnalités du milieu.

« Quand c’est pas ton temps, c’est pas ton temps», a évoqué l’artiste avant d’ajouter que : «Aujourd’hui je suis là pour moi, si je peux abréger comme ça. Maintenant pourquoi cette chanson? Nous sommes dans une situation très compliquée, il faut passer un message pour amener les gens à être ensemble».

C’est à travers toutes ces affirmations que Vincent 17 a donné sens à la naissance de ce single en featuring avec Nourat. Celle là qui a aussi chanté pour le soutien des FDS du pays. « C’est pas une composition pour plaire. Je suis arrivé au Burkina en 2015. Le Burkina m’a adopté.

Qu’est-ce que je peux apporter à mon pays ? Mon pays je dis parce que, je suis au Burkina et on m’a adopté. Tout ce que je fais c’est au nom de ce pays. Alors j’ai composé le texte pour montrer qu’est-ce que je peux apporter à mon pays», a renchéri le WendKuni de l’animation.

Le premier disque de cette œuvre mise sur le marché a été payé à 200 000 FCFA. «Burkina Faso» est disponible dans toutes les plateformes de l’artiste Vincent 17.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

