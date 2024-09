publicite

La récente révélation concernant la technologie développée par Cox Media Group suscite de nombreux débats et inquiétudes. Cette fonctionnalité, baptisée « Active Listening », utilise l’intelligence artificielle pour écouter les conversations des utilisateurs à travers leurs appareils intelligents afin de diffuser des publicités ciblées.

Tout a commencé lorsque le groupe médiatique américain Cox Media Group a présenté son nouvel outil « Active Listening ». Selon un rapport récent, cette technologie permettrait d’espionner les discussions des utilisateurs via les microphones de leurs appareils intelligents. Des données, telles que les intentions en temps réel et les comportements des utilisateurs, seraient ainsi capturées et analysées par une intelligence artificielle afin de créer des publicités ultra-ciblées.

Les géants de la technologie tels que Google, Facebook et Amazon se sont rapidement retrouvés mêlés à cette affaire. Bien que chacun de ces acteurs ait nié toute collaboration directe avec ce programme, ils n’ont pas été en mesure de dissiper complètement les craintes du public. En particulier, Meta (maison-mère de Facebook) a indiqué qu’il ne collaborait pas directement avec Cox Media sur ce programme spécifique, malgré certaines mentions dans les documents promotionnels de Cox.

La question de la légalité de cette technologie est particulièrement préoccupante. Aux États-Unis comme en Europe, la majorité des lois régissant l’enregistrement des conversations exigent le consentement explicite des parties impliquées. Or, il semble ici que Cox Media Group compterait sur les conditions générales souvent ignorées des utilisateurs lors de l’installation ou de la mise à jour des applications pour obtenir ce consentement tacite.

Des organisations de confidentialité et divers experts juridiques soulignent que l’usage de cette technologie sans consentement explicite pourrait contrevenir aux lois sur la protection des données. Ces inquiétudes font écho à une large partie de la population, qui commence à prendre conscience des dérives potentielles associées à l’utilisation abusive des technologies d’écoute.

Cette affaire soulève des questions cruciales sur les limites de l’utilisation de la technologie dans le domaine publicitaire et la protection des droits des consommateurs. La transparence de l’information, le respect de la vie privée et la nécessité de cadres législatifs plus stricts deviennent des urgences face à ces nouvelles méthodes d’audience et de marketing.

Alors que les détails continuent d’émerger sur ce programme « Active Listening », il est clair que la tension entre innovation technologique et protection des données personnelles ne fera que croître. Les réactions des législateurs, des entreprises technologiques et des consommateurs joueront un rôle clé dans la détermination des futurs standards éthiques et légaux de ce secteur.

Source : Siécle Digital

Synthèse de Soumaïla MALO (Stagiaire)

Burkina24

