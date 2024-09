Grand Prix Chantal Biya : Paul Daumont revient en sélection

publicite

Le cycliste burkinabè Paul Daumont va retrouver la sélection nationale de cyclisme. Depuis son départ pour le Guidon sprinteur canalien (GSC) de Guadeloupe au mois de mars 2024, le vainqueur du dernier Tour du Faso n’avait plus reçu d’invitation pour prendre part à un tour cycliste international avec la sélection.

C’est désormais le cas ! Paul Daumont sera dans l’équipe du Burkina Faso qui prendra part au Grand Prix Chantal Biya 2024. La compétition est prévue du 1er au 5 octobre 2024. Paul Daumont a pris part au Tour de Guadeloupe 2024.

En plus de Paul Daumont, Soulama Daouda (AJCK), Ilboudo Mohamadi (AS Bessel), Mouni Vincent (AJCK), Saturnin Yaméogo (AJCK) et Wahab Bouda (AJCK) sont les autres cyclistes invités. Gérard Tassembedo (AS Bessel) est sur la liste des réservistes. Paul Daumont, qui avait manqué la sélection depuis lors, n’avait pu se qualifier aux Jeux olympiques car n’ayant pas assez participé aux compétitions internationales.

Cependant, Paul Daumont n’est pas retenu dans l’équipe cycliste du Burkina Faso qui participe à la 30e édition du Tour de Côte d’Ivoire qui se tient du 15 au 21 septembre 2024. Les coureurs retenus sont Moucaila Rawendé (AS Bessel), Mouni Vincent (AJCK), Souleymane Koné (RCK), Rachid Bouda (AJCK), Soumaila Ilboudo (AJCK).

Bamassi Soulama (Makafa de Banfora) est réserviste sur la liste. Ils prendront part également au Grand Prix de la ville de Bouaké le 22 septembre 2024. Quant à l’équipe féminine, elle participera au Tour du Burundi prévu au mois de novembre prochain.

