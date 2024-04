Paul Daumont : « Ça n’a pas été facile pour moi de quitter le Burkina »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Paul Daumont, le maillot jaune du Tour du Faso 2023, s’est lancé dans une nouvelle aventure avec le Guidon sprinter canalien (GSC). Depuis son arrivée en Guadeloupe, le cycliste burkinabè prouve qu’il reste un compétiteur de premier plan.

La suite après cette publicité

L’ascension se poursuit pour Paul Daumont en Guadeloupe. Le 7 avril 2024, il a triomphé lors du Grand Prix du Conseil Départemental, affirmant ainsi sa forme exceptionnelle et renforçant la confiance en ses capacités. Paul Daumont permet aussi à l’équipe de remporter sa première victoire lors d’un tournoi élite de la saison devant 117 autres concurrents.

« Je suis content, je ne pensais pas pouvoir gagner aussitôt le tour en Guadeloupe (…) J’avais un peu de mal parce que la saison n’a pas commencé comme je le voulais. En décembre, j’ai eu un accident parce que je me suis cassé la rotule », se souvient Paul Daumont, qui arbore désormais une attelle métallique au genou. Cet incident l’a empêché de s’entraîner à son niveau habituel, se limitant à environ 700 à 800 km d’entraînement.

« Tout le monde m’a rassuré »

« C’est un peu dommage parce que je voulais faire une bonne saison. Mais après tout le monde m’a rassuré. J’ai été très vite encadré par le staff du GSC », exprime-t-il avec gratitude. Le contexte a évolué pour le sprinteur burkinabè. Pour dominer le Grand Prix du Conseil Départemental de Guadeloupe, il a dû adapter sa préparation en raison de la fatigue.

« Avec le coach, on a préparé un entraînement pour que je puisse me reposer suffisamment pour pouvoir suivre le bon coup parce que je suis plutôt sprinteur. Normalement j’ai des équipes qui travaillent pour moi. Mais ici avec le terrain, les virages, c’est compliqué d’organiser une chasse. Il fallait que je puisse connaitre les coureurs. J’ai essayé d’appliquer les consignes du coach et ça marché », détaille-t-il.

Il a dédié cette victoire à ses supporters au Burkina Faso, tout en soulignant la difficulté de quitter son pays natal. « Ça n’a pas été facile pour moi de quitter le Burkina, c’est loin de chez moi. Je suis arrivé sans ma famille, tout seul. Mais je suis arrivé dans une nouvelle famille. Je tiens à rassurer mes proches qui sont au Burkina que je me sens bien ici », assure Paul Daumont.

Il exprime également sa reconnaissance envers ceux qui l’ont soutenu durant cette période. Cette aventure constitue une première étape dans le rêve de Paul Daumont de participer un jour au Tour de France.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite