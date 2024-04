Aid El-Fitr | Ahmadiyya : « Il ne faut pas dormir, il faut faire quelque chose » (Mahmood Nasir Saqib)

publicite

La communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso a célébré, comme les autres musulmans du pays, l’Aid El-Fitr le mercredi 10 avril 2024 à Kouba. Prières, sermons du Calife ont été les temps forts de cette célébration de l’Aid El-Fitr.

Tout comme les autres musulmans du Burkina Faso, les membres de la communauté islamique Ahmadiyya ont prié le mercredi 10 avril 2024 à l’occasion de la fête de l’Aid El-Fitr marquant la fin du mois béni du Ramadan. Les membres, a en croire l’Amir, chef missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya au Burkina Faso, Mahmood Nasir Saqib, ont surtout prié pour la paix, la cohésion sociale et le raffermissement du vivre-ensemble au Burkina Faso.

« Aujourd’hui, nous avons prié et fêté ensemble. Et à Londres, notre Calife a dirigé la prière au même moment qu’on était au Burkina ; nous avons fait la “khutba” (sermon) au même moment. Nous avons écouté ce sermon avec le Calife et après, nous avons fait la prière ensemble. C’est la première fois qu’on a eu cette occasion ; parce que d’habitude, on a un décalage d’une journée.

Et dans tous les pays où Ahmadiyya existe, les gens suivent le sermon de notre Calife. C’est une très belle occasion pour nous au Burkina Faso », a fait savoir Mahmood Nasir Saqib. Au regard de la situation actuelle, le chef missionnaire de la communauté Ahmadiyya du Burkina Faso a affirmé qu’ « au regard de ce qui se passe au plan national, cette fête (l’Aid El-Fitr, ndlr) est un message : il ne faut pas dormir, il faut faire quelque chose.

Le Calife a donné instruction à la Jama’at du monde entier, d’aller déployer des sacrifices pour aider les organisations humanitaires, pour que les gens aient à manger. En cette journée de prière, partout dans le monde, ce sacrifice sera fait ».

