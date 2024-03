Paul Daumont quitte le Burkina Faso : « Un nouveau chapitre s’écrit pour moi »

publicite

Paul Daumont dit au revoir. Le récent vainqueur du tour du Faso 2023 a annoncé son départ pour une nouvelle aventure. Il a annoncé son départ de l’AS Bessel, son club au Burkina Faso.

« Officiellement après 5 années de bons et loyaux services au sein de la structure de l’AS BESSEL, il est temps pour moi d’annoncer officiellement qu’un nouveau chapitre s’écrit pour moi », a dit Paul Daumont sur sa page Facebook ce mardi 20 mars 2024. Le Burkinabè vainqueur du Tour du Faso 2023 et cinq étapes, dans son post sur les réseaux sociaux, a souligné « cinq années riches en émotions, en victoires et en apprentissage ! ».

Révélé par l’AS SIFA de Bobo-Dioulasso, Paul Daumont a fait ses armes avec l’AS Besssel de Ouagadougou, il remporte le championnat national en 2019 et en 2021 en même temps que le titre de champion espoir. Il a d’ailleurs une pensée pour les responsables de son club.

Un message aux supporters

« Merci au président Bationo Bertin qui aura été un père pour moi au sein du club, ainsi qu’à tous les sympathisants de l’AS BESSEL qui m’ont accompagné à devenir le cycliste que je suis aujourd’hui, je leur en suis très reconnaissant », a écrit Paul Daumont.

Il a aussi eu un mot pour les amoureux de ses fans : « Merci à tous mes supporters présents pour moi, on aura l’occasion de se revoir, mais en attendant continuez à encourager et supporter mes jeunes frères restés au pays et le cyclisme burkinabè, lui donner de la voix, vous ne vous rendez pas compte à quel point c’est valorisant pour un sportif d’être encouragé ».

Il annonce un communiqué officiel bientôt sur sa page concernant son transfert. Paul Daumont devrait s’engager avec le club guadeloupéen de Guidon Sprinter Canalien (GSC), selon certaines informations.

