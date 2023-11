Tour du Faso 2023 : Paul Daumont s’offre une 5e étape chez lui à Bobo

publicite

Paul Daumont continue de régner sur le Tour du Faso. Le cycliste burkinabè a remporté sa cinquième victoire sur le Tour du Faso 2023 ce vendredi 3 novembre 2027 à Bobo-Dioulasso lors d’une course disputée en circuit fermé (102 km).

C’était la grande joie ce vendredi 3 novembre 2023 sur le Boulevard de la révolution de Bobo-Dioulasso. Et pour cause, le Burkinabè Paul Daumont a remporté sa cinquième victoire d’étape de la 34e édition du Tour du Faso, chez lui, là où tout a commencé.

Déjà, ce vendredi, les Marocains animent la course. Ils réussissent à placer Essabahy Ibrahim dans une échappée de six coureurs. Il sème ses poursuivants et devancent coéquipiers et adversaires pour une échappée sur 9 km environ. Essabahy remporte en solitaire le premier point chaud après cinq tours. Alors, s’en suit une chasse. Les équipes du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire sont à la manœuvre.

Les Burkinabè contrôlent la course

A 62 km, le peloton est groupé. Paul Daumont (Burkina Faso), Stef Rogier (Belgique), Ricardo Sodjede (Bénin), Rodrigue Kuere (Cameroun), Mohamadi Ilboudo (Burkina Faso), Anouar Rahmou (Maroc) et encore Adil El Arboui (Maroc) tentent des échappées. Le peloton est morcelé en plusieurs groupes. Bien placé dans le premier groupe, le Camerounais Rodrigue Kuere remporte ce deuxième sprint intermédiaire.

Alors, à huit tours du circuit, l’équipe nationale du Burkina Faso prend le contrôle de la course. Paul Daumont est à l’arrière du groupe, bien protégé. Abou Sanogo est juste derrière. Puis, dans la dernière ligne droite, le sprint est lancé. Elle est très disputée. Mais à l’arrivée, c’est Paul Daumont en redoutable sprinteur qui franchit le premier la ligne d’arrivée.

Il devance l’Ivoirien Abou Sanogo et le Belge Wouters Rutgers. Achraf Ed-Doghmy, l’un des coureurs bien classé arrive 4e. Temps mis, 2h23s59′ avec une vitesse moyenne de 42,504 km. Quand il franchit la ligne d’arrivée, c’est une explosion de joie.

Paul Daumont s’impose là où tout a commencé, chez lui à Bobo-Dioulasso. Cette victoire permet à Paul Daumont de garder le maillot jaune de leader qu’il détient depuis la première étape et qu’il n’a perdu qu’une seule fois. Il reste encore deux étapes pour la fin du Tour du Faso.

