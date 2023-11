Ouagadougou : C’est parti pour la 1re édition du Salon International de la Beauté Africaine (SIBEA)

publicite

Le Salon International de la Beauté Africaine (SIBEA) a officiellement ouvert ses portes le jeudi 2 novembre 2023 à Ouagadougou sur le site du centre commercial Ouaga 2000. Durant quatre jours, les produits de beauté et de bien-être y seront exposés pour magnifier et faire rayonner la beauté africaine.

C’est parti pour la première édition du Salon International de la Beauté Africaine (SIBEA) qui se tient à Ouagadougou du 2 au 5 novembre 2023 sur le site du centre commercial de Ouaga 2000, placé autour du thème « Beauté Africaine au cœur de la résilience ».

Pour le commissaire général du SIBEA Zakaria Bandé alias Jacken, le thème n’est pas anodin au regard de tout ce que traverse le pays sur le plan sécuritaire. Ainsi donc, le SIBEA vise principalement à créer un cadre d’échange et de promotion des produits cosmétiques et par ricochet magnifier la beauté de la femme africaine.

Et pour atteindre les objectifs escomptés, Zakaria Bandé alias Jacken a rassuré de la tenue d’une panoplie d’activités notamment le salon de la beauté, une soirée gala, des rencontres B toi B, des partages d’expériences et des prestations d’artistes. « L’objectif du SIBEA consiste à promouvoir les acteurs et professionnels dans le métier de la beauté, de la cosmétique et du bien-être », a-t-il dit en sus.

Pour une première édition, le commissaire général du SIBEA n’a pas caché sa satisfaction au regard de tout l’engouement et l’effervescence suscités par l’événement qui est visible sur le site du SIBEA. « Nous sommes satisfaits, tout le commissariat général du SIBEA est satisfait déjà pour la participation de tous ceux-là qui sont venus, qui ont cru en nous et qui croient au projet parce que pour une première édition nous n’enregistrons pas moins de quarante stands dans lesquels sont exposés des produits, à 80% des produits de beauté. Vous avez notamment des produits de beauté, des produits de maquillage, la coiffure », a-t-il assuré.

Une initiative saluée par les marraines qui évoluent presque toutes dans le domaine de la cosmétique, de la beauté et du bien-être. A en croire Djamila Diallo promotrice de la marque Dekas collection, et par ailleurs marraine, le cadre est idéal pour le réseautage et les partages d’expériences.

Rendez-vous est donc donné aux Ouagalais du 2 au 5 novembre 2023 sur le site du centre commercial Ouaga 2000 à partir de 8 heures pour s’approprier le festival et faire par ricochet de bonnes affaires.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

