Agriculture et autosuffisance alimentaire : Des équipements et intrants de plus de 78 milliards de F CFA pour booster la production agricole

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré a procédé, ce lundi 6 mai 2024, à la remise d’équipements et d’intrants agropastoraux aux producteurs burkinabè.

La suite après cette publicité

Ce sont au total 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes qui ont été mis à la disposition des acteurs du monde rural pour booster la production agricole. En plus, 714 motos ont été acquises au profit des agents agricoles.

Le gouvernement va également accompagner les producteurs avec des intrants composés entre autres, de 10 000 tonnes d’aliments pour poissons, 68 964 tonnes d’engrais, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 18 000 tonnes de semences végétales, 2 300 tonnes de semences fourragères et 10 000 tonnes d’aliments concentrés.

D’un coût de plus de soixante-dix-huit milliards de FCFA (78 297 426 435 FCFA), l’acquisition de ces équipements et intrants agropastoraux traduit la volonté du gouvernement de Transition de soutenir les producteurs dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 et de l’Initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024.

« Ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L’objectif, c’est d’atteindre l’autosuffisance alimentaire », a soutenu le président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Pour ce faire, le chef de l’Etat a invité la jeunesse à se mettre au travail et à s’organiser en coopératives pour bénéficier de l’accompagnement du gouvernement qui fournira les semences améliorées et de l’engrais à prix subventionné.

Pour le ministre en charge de l’Agriculture, le Commandant Ismaël Sombié, ces équipements et intrants agropastoraux devront permettre d’accroître la production de façon substantielle.

Il a rappelé que le Chef de l’Etat avait dit qu’après la lutte contre le terrorisme la 2e priorité c’était l’autosuffisance alimentaire. « Aujourd’hui nous avons l’expression parfaite de cet ambition avec la remise de ce matériel que nous avons reçu et que nous allons mettre à la disposition du monde rural pour accroitre la production de manière substantielle et nous permettre d’atteindre l’autosuffisance alimentaire », a-t-il relevé.

Concernant les engrais chimiques, il a précisé que la quantité qui a été mise cette année est le double de 2023 et plus de cinq fois que l’ensemble l’ensemble des quantités des 5 dernières années.

Le représentant du président de la Confédération paysanne du Faso (CPF), El hadj Oumarou Tamboura a salué cet accompagnement du gouvernement qui va participer à l’amélioration des rendements agricoles.

Écouter l’article

