Souveraineté alimentaire : Le ministère en charge de l’agriculture présente le plan « Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 »

Le ministre de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, a présenté, ce mardi 5 septembre 2023 à Ouagadougou, le Plan opérationnel pour la souveraineté alimentaire dénommé « Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 ». Ce plan vise l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

Le plan « offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 » vise à permettre au Burkina Faso d’assurer sa souveraineté alimentaire et la création d’au moins 100 000 emplois décents dans le secteur agropastoral pour les jeunes, les Personnes déplacées internes (PDI) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Prioritairement, huit filières ont été retenues dans ce plan, dont le riz, le maïs, la pomme de terre, le blé, le poisson, le bétail/viande, la volaille et la mangue. Mais le ministre en charge de l’agriculture, Ismaël Sombié, a précisé que le ministère va continuer ses actions en faveur du développement des autres produits.

Selon lui, l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire est une priorité pour le gouvernement de la transition. « L’offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 se veut une logique d’ensemble d’intervention mettant en relation harmonieuse les acteurs de production, de transformation et ceux du marché, avec une convergence des instruments de mise en œuvre de nos politiques dans des domaines et filières prioritaires à fort effet multiplicateur », a indiqué Ismaël Sombié.

En effet, le coût du plan de l’offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 est de 592 milliards de FCFA. « Ce montant sera financé à hauteur de 46% par les ressources publiques. Les 54% du budget restants équivalent à 317 milliards de FCFA seront financés par les ressources privées », a souligné le ministre en charge de l’agriculture.

Pour la mise en œuvre de cette offensive, des reformes sont en vue. Il s’agit, entre autres, de la mise en place d’un fonds unique, l’instauration d’un quota d’achat des produits locaux par les importateurs et le financement de l’offensive à travers le modèle de développement rizicole porté par les promoteurs privés.

Mireille ZONGO et Amidou OUEDRAOGO (stagiaires)

Burkina 24

