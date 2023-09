Diplomatie : L’ambassadeur de la République italienne en fin de mission

publicite

Le président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu en audience ce mardi 5 septembre 2023 dans la matinée, l’ambassadeur de la République italienne au Burkina Faso, Andréa ROMUSSI.

En fin de mission, le diplomate italien a fait au Président de la Transition, le bilan de la coopération entre les deux pays. « C’est une visite d’aurevoir à Son Excellence Monsieur le Président de la Transition. J’ai profité lui faire l’état des lieux des relations bilatérales entre l’Italie et le Burkina Faso qui datent de plus de soixante-dix ans », a déclaré l’ambassadeur italien.

A l’actif de la coopération entre notre pays et l’Italie, « il y a, entre autres, l’institution de nos fiches de coopération datant de plus de vingt ans et l’ouverture, depuis presque cinq années, d’une ambassade qui est une consolidation de la présence de l’Italie au Burkina Faso », a souligné M. Andréa ROMUSSI à l’issue de l’audience.

Le bilan de la coopération, selon le diplomate italien est satisfaisant. « Nous avons renforcé la coopération au développement et sommes actifs dans le secteur de l’agriculture, de la santé, des femmes, des jeunes et le bien-être des personnes vivant avec un handicap. Notre coopération traditionnelle est à hauteur de trente-cinq millions d’euros par an gérés avec les partenaires burkinabè à travers aussi les agences des Nations unies », a indiqué le diplomate italien.

« Le Président de Transition m’a très bien accueilli et il est content du niveau des relations pour lesquelles il faut encore travailler ensemble », s’est réjoui M. ROMUSSI. Il a saisi l’occasion pour exprimer la solidarité et réitérer l’appui de l’Italie à notre pays, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, affirmant qu’il est « important de continuer cette lutte ». Sur la situation au Niger, M. ROMUSSI a fait savoir que son pays est pour une solution négociée et diplomatique.

C’est le 30 avril 2019, que Andréa ROMUSSI avait présenté ses lettres de créance en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne auprès du Burkina Faso.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

