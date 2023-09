Concours national des élites mathématiques : Julie Ouédraogo remporte la 1re édition

publicite

Les lauréates de la première édition du concours national de mathématiques uniquement réservé aux élèves de sexe féminin des collèges (4e) et des lycées (1re C, D, E) dénommé « Elites Mathématiques », ont été dévoilées au grand public. C’était à l’occasion d’une cérémonie tenue ce mardi 5 septembre 2023 à Ouagadougou sous la présidence du ministre en charge de l’éducation nationale, de l’alphabétisation, de la promotion des langues nationales, André Joseph Ouédraogo.

Awa Rachida Tou, du Lycée Marie immaculée de Ouagadougou, 5e ; Marie Ilboudo, du Lycée Marie immaculée de Ouagadougou, 4e ; Reine Yonli, du Lycée Marie immaculée de Ouagadougou, 3e ; Bernice Toé, du Lycée de l’Alliance chrétienne de Kamboinsé, 2e, 14, 07/20 et Julie Ouédraogo, du Lycée de l’Alliance chrétienne de Kamboinsé, 1re, 16,05/20.

Tel est le palmarès de la première édition du concours national de mathématiques uniquement réservé aux élèves de sexe féminin des collèges (4e) et des lycées (1re C, D, E) dénommé « Elites Mathématiques ».

« Nous avons constaté que les meilleurs des élèves en mathématiques sont des garçons. Il est vraiment rare de voir des filles qui arrivent à s’en sortir avec de très bonnes notes en mathématiques.

C’est pour cela que nous avons eu l’initiative d’organiser un concours national des mathématiques uniquement pour les élèves de sexe féminin des collèges (quatrième) et des lycées (premières C, D, E) dénommé ‘’Elites Mathématiques’’ », a fait savoir Harouna Derra, professeur certifié des lycées et collèges option Mathématiques, par ailleurs coordonnateur de la maison Arc-en-ciel du Burkina (MAC Burkina), initiatrice du concours.

Pour l’édition, l’on a enregistré au total 25 filles inscrites en classe de 4e et issues de 09 lycées publics et privés de la région du Centre. Ces dernières ont toutes respecté la condition sine qua non de participation au concours à savoir, obtenir la moyenne de 15/20 en mathématiques au premier et second trimestre de l’année scolaire 2022-2023.

Pour la marraine de l’édition, Geneviève Kabré/Barro, première femme professeure titulaire de mathématiques au Burkina Faso, la tenue du concours est « louable, car notre pays a besoin de filles bien formées dans les sciences capables de le développer et de le positionner dans le cercle des nations fortes en Afrique et dans le monde. Au plan national, cette initiative contribuera à rétablir un certain déséquilibre constaté tant au niveau du secteur que du supérieur ».

S’appuyant sur l’annuaire statistique 2021-2022 du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation et les 09 domaines d’études de la qualification internationale et nationale types éducation, elle a fait noter « un score de moins de 50% dans chacun des 09 domaines et plus particulièrement 25,09% d’étudiantes contre 74,01% d’étudiants dans le domaine des sciences au Burkina Faso ».

André Joseph Ouédraogo, ministre en charge de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, a salué l’initiative de la maison Arc-en-ciel à sa juste valeur et a eu des mots d’encouragement à l’endroit des promoteurs.

La Maison Arc-en-ciel du Burkina (MAC Burkina), également une association, a pour objectif de contribuer à améliorer l’employabilité des jeunes diplômés à travers l’éducation et la formation. En plus de ce concours, elle organise des journées d’excellence, des journées de sensibilisation sur l’orientation scolaire.

