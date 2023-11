Lutte contre le terrorisme : La résilience des femmes déplacées adaptée au cinéma

publicite

« Waongo » est une œuvre cinématographique de la réalisatrice, Augusta Palenfo. Le clap de fin de tournage a été donné le jeudi 02 novembre 2023 à Ouagadougou.

Dans cette œuvre cinématographique, la réalisatrice Augusta Palenfo met en exergue la résilience de la population burkinabè face au terrorisme. « Ce long métrage de 90 minutes parle de Biiga, une jeune fille qui a dû quitter son village en raison des attaques terroristes. Elle a trouvé refuge dans la capitale et a lutté contre vents et marées.

Elle a refusé de mendier dans la rue et a tout fait pour réaliser son rêve », a relaté la réalisatrice du film « Waongo », Augusta Palenfo. A l’écouter, ce film vise à encourager la population à faire preuve de résilience face au terrorisme et de promouvoir la solidarité envers les personnes déplacées internes.

La réalisation du film a couté environ 80 millions de FCFA avec le soutien des différents partenaires. dont le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), et l’Union Européenne qui ont a contribué à hauteur de 34 millions F CFA pour la réalisation de ce film, a indiqué Brice Lankoandé, Chargé de la coopération et de la mobilisation du fonds.

« C’est un projet innovant parce que ça va venir enrichir le visage filmographique du Burkina Faso. C’est un projet qui vise la promotion des savoir-faire endogènes. Donc, c’est vraiment un projet pertinent », a-t-il précisé.

Le casting de ce film est constitué de grands noms du cinéma burkinabè comme Aï Keita, Gustave Sorgho, Augusta Palenfo, Mouna Ndiaye mais aussi de novices comme l’actrice principale Ingrid Sanon et le styliste burkinabè François 1er. La diffusion de ce long métrage en salle est prévue pour janvier 2024 selon la réalisatrice.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

