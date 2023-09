FIRHO 2023 : « Je suis très heureuse, parce que ça été une réussite » (Augusta Palenfo)

publicite

Les rideaux du festival international du rire et de l’humour à Ouagadougou (FIRHO) se sont refermés ce samedi 2 septembre 2023 au CENASA. « Grande satisfaction pour la promotrice Augusta Palenfo qui a considéré cette 16ème édition comme une « réussite totale ».

Le festival international du rire et de l’humour à Ouagadougou (FIRHO) a refermé ces portes ce samedi 2 septembre 2023. Ce Festival de 48 heures avait pour thème « un nouveau sourire à la vie » en relation avec la situation sécuritaire que traverse le pays.

Pour la promotrice de l’évènement, Augusta Palenfo, « je suis très heureuse, parce que ça été une réussite, on n’attendait pas plus que ça en ces périodes difficiles d’insécurité où on sait que le Burkina traverse vraiment un moment très difficile. Mais voilà le public est sorti, ils ont répondus présents, ils ont rigolé, ils ont eu je crois beaucoup de bien. Je peux dire, je suis satisfaite à 100% », a-t-elle témoigné.

Par ailleurs elle a espéré compter sur le soutien du ministère, « des fois, dire et faire ça fait deux, mais j’espère bien que dorénavant on pourra nous prendre plus en charge, plus soutenir la culture de façon générale et particulièrement l’humour », a-t-elle indiqué.

Le FIRHO a été également ce canal d’opportunités pour les plus jeunes artistes du milieu de s’exprimer et de se faire connaître. C’est le cas pour Welvy la référence : « moi en tant qu’élève humoriste émergent, j’ai vraiment appris beaucoup de choses. J’ai apporté ma contribution modeste à ce festival, mais ce festival m’a beaucoup apporté, il m’a ouvert des portes, il m’a révélé, il m’a beaucoup donné », a-t-il argumenté.

« La politique ne divise pas les hommes, je peux être contre ta politique et ne pas être contre ta personne. Alors le message il est simple il ne faut pas que la politique ou la religion nous divise et le ministre a adhéré j’était content », a-t-il poursuivi.

Avant de conclure : « le pays vit vraiment dans des situations d’insécurité et nous devons cultiver le pardon, la paix, la cohésion sociale, l’amour du prochain ». Le FIRHO cette année 2023, c’est plusieurs artistes humoristes venus d’ici et d’ailleurs dans la capitale burkinabè pendant deux jours. Le cap est donc mis sur la prochaine édition, selon les organisateurs.

