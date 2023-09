Ligue 1 : L’EFO contraint le promu Sporting club à la défaite !

publicite

Le championnat national de football de ligue 1 a débuté ce week-end avec un choc entre l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) et le Sporting Club des Cascades, l’un des deux clubs promus cette saison. Malgré une belle prestation technique et collective, les néo-promus se sont inclinés face à l’expérience et au réalisme des stellistes (1-0).

Le Sporting Club des Cascades, issu de l’académie de Tenakourou, a fait sensation lors de sa première apparition en première division. Les jeunes joueurs ont séduit le public par leur jeu fluide, leurs passes précises, leurs dribbles et leur audace. Ils ont mis en difficulté la défense de l’EFO, qui représente le Burkina Faso en Coupe de la Confédération (CAF). La Reine des Stades a éliminé Casa Sport du Sénégal au premier tour.

Mais face à l’EFO, habituée du championnat, le Sporting Club des Cascades a manqué d’efficacité et de lucidité dans les derniers gestes. Les stellistes, emmenés par Abdoulaye Pathindé Zongo, ont su gérer le match et profiter des erreurs adverses.

A la 83ème minute, sur un long ballon, Ibrahim Dicko a lobé le gardien Abdoul Rachid Fofana, sorti à contretemps. Il a inscrit l’unique but de la rencontre (1-0). Les joueurs de Ky Solo, entraîneur expérimenté de la ligue 1, ont tenté de réagir mais n’ont pas réussi à égaliser malgré les cinq minutes de temps additionnel.

L’EFO a préservé son avantage et a remporté son premier match de la saison. Le Sporting Club des Cascades, malgré la défaite, a montré qu’il avait du potentiel et qu’il pouvait rivaliser avec les cadors du championnat.

