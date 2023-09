Nagréongo : Sank Business étanche la soif des PDI avec un forage

publicite

Sank Business offre un forage à un camp de personnes déplacées internes (PDI) dans la commune rurale de Nagréongo. La remise officielle de l’infrastructure aux bénéficiaires a eu lieu ce dimanche 3 septembre 2023.

Un ouf de soulagement pour des déplacés internes dans un camp à Nagréongo. Cette commune accueille plus de 13 000 personnes déplacées internes, selon le secrétaire général de la délégation spéciale, Madi Bagnan.

Ce dernier a souligné que toute localité qui reçoit des personnes déplacées internes aujourd’hui au Burkina Faso fait face à plusieurs défis. Et Nagréongo, ce n’est pas en reste de ces défis.

«Au titre des défis, vous savez il y a des besoins en termes alimentaire, d’habitat, en termes vestimentaire mais aussi en termes d’eau et d’assainissement. Et donc, il était de bon ton pour nous aujourd’hui d’être présents ici pour dire merci à Sank Business et à toutes les bonnes volontés qui ont voulu bien nous accompagner avec ce forage pour assouvir la souffrance des PDI», a-t-il exprimé sa gratitude pour ce geste de Sank Business.

Sada Zougmoré, administrateur de Sank Business a laissé entendre que leur entreprise se veut citoyenne au service des Burkinabè. Ainsi, ils ne pouvaient pas rester indifférents à la situation des PDI de cette zone qui font face à des multiples difficultés.

«Et quand, on nous a fait cas des déplacés internes à Nagréongo, nous avons jugé nécessaire de leur offrir quelque chose, ce que nous avons pensé c’est un forage parce que partout au Burkina, il y a un problème d’eau. Et si les déplacés sont ici à Nagréongo, il va s’en dire qu’il va avoir un problème d’eau. Donc, nous avons pensé à leur offrir l’eau parce que l’eau c’est capital pour la vie», a-t-il avancé.

Il a informé que Nagréongo n’est qu’une première étape, Sank Business est en train de faire d’autres forages à Kaya, dans la région du Centre-Nord, à Fada, dans la région de l’Est à Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins au profit des personnes déplacées internes et des communautés hôtes.

«Donc, nous sommes en train de vouloir impacter progressivement la vie des Burkinabè à travers ce que nous aussi, nous pouvons faire», a-t-il déclaré. Justifiant tout ce que Sank Business fait en faveur des populations burkinabè, Sada Zougmoré a indiqué que c’est l’idéal sankariste que leur entreprise prône. D’où leur rapprochement des populations.

«Et Sankara a toujours été avec le peuple, et pour le peuple, donc on ne peut pas porter ce nom Sankara sans faire des actions que Sankara va aimer. Nous sommes des enfants de Sankara et nous faisons des actions à l’image de Sankara», a-t-il clamé. À titre estimatif, la réalisation de ce forage a coûté un peu plus de 4 millions de francs CFA.

