« Chaque citoyen doit mettre du sien pour le retour de la paix au Faso » (Evrard Somda)

Le mouvement de réflexion sur les opportunités de développement au Burkina Faso Section Burkina (MROD) a tenu le samedi 2 septembre 2023, sa deuxième journée d’échange avec le lieutenant-colonel Evrard somda sur le thème « contexte sécuritaire et extrémise Violent ; collaboration jeunesse et force de défense ». Celui-ci a prêché le patriotisme des jeunes.

C’est sans langue de bois que le lieutenant-colonel Evrard Somda a échangé avec la jeune génération sur la situation sécuritaire du pays, lors de la deuxième journée d’échange du mouvement de réflexion sur les opportunités de développement au Burkina Faso Section Burkina (MROD).

« Chaque citoyen doit mettre du sien pour le retour de la paix au Faso », a clamé Evrard Somda. Pour lui, tout Burkinabè est un VDP, car dit-il : « le VDP ce n’est pas seulement celui qui est sur le terrain et qui porte une arme. On ne vous demande pas de faire quelque chose ailleurs. Là où vous êtes, vous pouvez être un VDP (Volontaire pour la défense de la patrie), vous êtes des jeunes, étudiants en médecine, vous êtes souvent en garde deux jours, vous vous reposez le lendemain et deux jours après vous êtes en garde puis le lendemain vous vous reposez. Choisissez de ne pas vous reposer, prenez votre garde, travailler, c’est cela votre effort, vous êtes un VDP ».

Dans ses échanges, Evrard Somda s’est penché sur la question des déplacés internes. A l’écouter, les peuples se doivent d’être résilients et patriotes. « Trois personnes ne peuvent pas venir une nuit tirer, et le lendemain 800 personnes se déplacent. Elles doivent refuser cela et se dire que c’est sur ces terres que sont enterrés nos ancêtres, c’est sur ces terres que sont enterrés les placentas de nos enfants, nous ne partirons pas », a-t-il lancé pour galvaniser les PDI.

Par ailleurs, le chef d’état-major de la gendarmerie s’est projeté dans le futur, en soufflant qu’un traumatisme du côté des FDS soit indéniable après cette guerre qui a été imposée au pays des Hommes intègres. Pour prévenir cela, il invite donc les nouveaux bacheliers à s’orienter vers les filières telles que la psychologie.

Pour finir, il rappelle la citation de Frantz Fanon qui stipule : « Chaque génération doit, dans une relative opacité affronter sa mission : la remplir ou la trahir ».

Mireille ZONGO (Stagiaire)

