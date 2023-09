Côte d’Ivoire : Électeurs et candidats attendent les premiers résultats ce 3 septembre 2023

publicite

En Côte d’Ivoire, ce sont environ 8 millions d’électeurs qui ont été convoqués à élire leurs maires et présidents de Conseils régionaux le Samedi 02 Septembre 2023. Ces échéances électorales sont pour les plus importants partis du pays, à savoir, le RHDP au pouvoir, le PPA-CI et le PDCI, une mise en jambe et un bon test avant la présidentielle de 2025. Même si le vote s’est déroulé en général dans le calme, des incidents ont été relevés dans la nuit. Les premiers résultats sont attendus dès cette mi-journée du dimanche 03 Septembre sous l’égide de la Commission Electorale Indépendante.

Les élections municipales et régionales étaient très attendues par les partis politiques qui entendent en faire un cadre de démonstration de force avant la Présidentielle de 2025. Sur le terrain, au cours de cette journée de vote, ce sont près de 4.500 gendarmes et policiers déployés pour sécuriser les centres de vote depuis le défilé des électeurs au convoyage du matériel électoral en passant par la compilation des résultats.

Dans un point de presse, le chef d’état-major de l’armée a indiqué le Samedi 2 Septembre 2023, qu’aucun incident majeur n’avait été signalé au cours de ces élections. Pour sa part, le Conseil national des Droits de l’Homme a relevé près de 250 cas d’incidents liés à l’arrivée tardive du matériel électoral, à l’ouverture différée de certains bureaux de vote. Des échauffourées sans grande incidence sur le scrutin ont été localisées dans les communes du Plateau et de Marcory à Abidjan, la capitale économique du pays.

Avant la proclamation des résultats, le président de la Commission Électorale Indépendante (CEI), Coulibaly-Kuibiert Ibrahime a exhorté les « candidats malheureux » à ces élections locales à féliciter les vainqueurs. Il s’exprimait ainsi sur le plateau de la télévision nationale au cours de « la nuit électorale » le samedi 2 Septembre 2023 au siège de l’institution qu’il dirige à Abidjan.

« Si vous vous êtes battus jusqu’à ce niveau pour exprimer aux populations la pertinence de votre programme, il faut laisser la possibilité à cette population de choisir entre vous qui a le meilleur profil. Ce faisant, quand on va proclamer les résultats, si les résultats proclamés emportent votre adhésion, il serait indiqué pour vous, d’aller saluer et féliciter celui qui a gagné. », a-t-il déclaré.

Au terme de la journée de vote de la veille, des résultats devraient particulièrement capter l’attention des Ivoiriens. Il s’agit de la commune de Yopougon où le président de l’Assemblée Nationale, Adama Bictogo, candidat du parti au pouvoir va défier le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo dans ce fief traditionnellement acquis à la cause de l’ex-chef de l’État. Au plateau, le Maire sortant, Jacque Ohouo du PDCI croise de nouveau le fer avec Fabrice Sawegnon du RHDP cinq ans après leur dernier duel marqué par des incidents.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

