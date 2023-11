Ministère de la communication : Nomwendé Rémi Ouédraogo, DCRP entrant, officiellement installé

publicite

Nomwendé Rémi Ouédraogo a été officiellement installé dans ses fonctions de nouveau directeur de la communication et des relations presse (DCRP) du ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme ce vendredi 3 novembre 2023.

Nommé en conseil des ministres le jeudi 25 octobre 2023, Nomwendé Rémi Ouédraogo a été installé officiellement dans ses fonctions ce 3 novembre 2023. Il remplace ainsi Souleymane Gansonré qui occupait ledit poste depuis le 18 août 2022.

Après plus d’une année de fonction, c’est avec un sentiment du devoir accompli que Souleymane Gansonré dit passer la main à son successeur. Il a d’ailleurs souhaité plein succès à son successeur afin de relever les défis et les enjeux communicationnels du département.

« Il viendra consolider un certain nombre d’acquis qui sont déjà là en terme d’organisation interne, en terme d’ossature fonctionnelle et organisationnelle qu’on a déjà essayé de mettre en place, en terme aussi d’un certain nombre d’équipements, en terme de renforcement de capacités », a-t-il souligné.

Il a indiqué sa disponibilité à accompagner le DCRP entrant dans l’atteinte des objectifs car indique-t-il, « le succès aujourd’hui que mon successeur doit engranger demeure le mien, l’échec demeure le mien aussi ».

Quant au DCRP entrant, Nomwendé Rémi Ouédraogo, il a assuré mesurer l’ampleur des défis auxquels il sera confronté. Pour y arriver, il a exhorté ses collaborateurs à une franche et bonne collaboration.

« C’est un nouvel environnement, c’est une expérience assez exaltante avec les défis qui vont avec, j’en suis conscient. C’est dans une dynamique de co-construction avec mes collaborateurs que nous allons relever nos défis communs et travailler à faire de la communication un outil stratégique au service de la gouvernance et au service du management », a-t-il notifié.

La passation de service s’est tenue sous l’œil avisé du secrétaire général du ministère de la communication Fidel Aymar Tamini. Tout en soulignant les efforts et les sacrifices consentis par le DCRP sortant depuis sa prise de fonction, Fidel Aymar Tamini lui a souhaité plein succès dans les chantiers auxquels il sera appelé pour faire montre de ses compétences. Pour le DCRP entrant, le Secrétaire général lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

