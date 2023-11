Fonds de soutien patriotique : L’Union des Burkinabè de la RD Congo apporte plus de 11 millions 600 mille francs CFA

publicite

(Ouagadougou, 03 novembre 2023) S.E. Mme Olivia ROUAMBA, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a reçu de la part des Burkinabè vivant en République Démocratique du Congo, le vendredi 03 novembre 2023, une contribution de onze millions six cent quatre-vingt-douze mille six cent trente francs CFA « 11.692.630 » au titre de leur contribution à l’effort de paix.

La délégation conduite par monsieur Théophane KINDA, membre d’honneur et facilitateur de l’Union, a salué l’effort et la vision des autorités burkinabè. Ce geste est donc un soutien pour les encourager à œuvrer davantage dans la sécurisation du territoire national et pour le bien-être des citoyens de notre pays.

Tout en exprimant leur fierté et leur satisfaction en tant que Burkinabè, les donateurs estiment que leur action est un moyen pour eux de se rapprocher davantage de la mère patrie en ces moments difficiles où le pays a plus que jamais besoin de ses filles et fils pour faire face à la double crise sécuritaire et humanitaire.

La cheffe de la diplomatie burkinabè a remercié les compatriotes pour leur don qu’elle qualifie de geste patriotique et les a félicités car selon elle, c’est un élan de solidarité qui les amène à adhérer à la vision du gouvernement burkinabè.

« A travers cet apport, vous contribuez ainsi à la construction de la patrie, les autorités et le peuple tout entier sont fiers de vous», a indiqué la ministre des Affaires étrangères, qui a invité les compatriotes à être des portes voix de leur pays.

Pour une meilleure insertion entre nos compatriotes et leurs hôtes, la ministre a conclu en les invitant au respect strict des textes et lois du pays d’accueil.

Source : DCRP/MAECR-BE

