Commune de Ouagadougou : L’outil SYCOTAX officiellement lancé au marché de Dassasgho

La commune de Ouagadougou a officiellement lancé la taxation et le recouvrement des droits de place dans les marchés non aménagés, ce mardi 19 mars 2024, au marché de Dassasgho.

SYCOTAX, c’est l’outil que la commune de Ouagadougou a mis en place pour numériser les procédures de recouvrement des impôts et taxes à son profit, à en croire Lamoussa Clément Ouango, Directeur de l’assiette fiscale au niveau de la commune de Ouagadougou.

« Nous sommes ce matin dans le marché (ndlr, Dassasgho). Dès lors que l’outil fait le tour du marché et que tous les contribuables sont recensés, nous avons le potentiel qui est dans le marché. C’est un outil qui permet de centraliser et d’actualiser les données dans les différentes structures de commerce dans la commune de Ouagadougou », a-t-il expliqué.

Le marché de Dassasgho, n’étant pas aménagé, il y a 25 francs CFA par jour et par contribuable à payer, a-t-il fait comprendre avant de rassurer. « Rien ne change, c’est la procédure qui est numérisée. Les gens sont recensés, le potentiel est connu instantanément et ça permet de faire des projections budgétaires correctes. SYCOTAX existe depuis 2020. On l’a développé, on l’a expérimenté et on a testé l’outil avec le domaine public.

Un recouvrement qui était à près de 400 à 600 millions de francs CFA, nous sommes à 1 milliard 200 millions de francs CFA avec l’outil. La deuxième phase était de rentrer dans les marchés pour pouvoir maitriser le potentiel », a-t-il avancé. Le Directeur de l’assiette fiscale a en somme laissé entendre que le paiement se fait en numéraires, mais pourrait plus tard évoluer vers les paiements électroniques disponibles au Burkina Faso.

Salifou Nikiéma, président national du Conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso (CNEI-BF), a dit sa joie de prendre part audit lancement. « Nous sommes très contents ce matin d’avoir participé au lancement du projet SYCOTAX dans les quatre marchés pilotes situés respectivement à Dassasgho, à la cité AN II, au théâtre populaire et à Larlé.

Tous les acteurs des marchés accueillent ce projet avec joie et soulagement », a-t-il déclaré, ne manquant pas de faire savoir leurs préoccupations, notamment le problème de sécurité, le besoin de latrines conventionnelles.

Pour Maurice Konaté, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, l’important, c’est l’adhésion de la population, des commerçants ; qu’ils comprennent le sens de ce projet SYCOTAX. A propos, il a salué la mobilisation du jour.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

