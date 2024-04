Basket-ball : Une journée pour favoriser le réseautage dans le milieu à Ouagadougou

publicite

Une journée dédiée aux basketteurs burkinabè s’est tenue à Ouagadougou, le samedi 27 avril 2024, avec pour objectif de promouvoir la discipline. Elle est dénommée « journée de réseautage des basketteurs burkinabè ». Ce premier rendez-vous s’est articulée sur des panels, des expositions en lien avec la discipline, tous avec pour ambition de réunir les amoureux du ballon du panier autour des mêmes valeurs et faciliter les contacts afin de créer des opportunités.

Placée sous le thème « Comment unir les générations pour créer un réseau d’affaires et d’opportunités solide dans le milieu du basketball », cette journée vise à rassembler les jeunes joueurs et les anciennes gloires du basket pour favoriser l’échange de compétences, l’inspiration et la création de nouvelles opportunités selon le comité d’organisation.

Elle s’est présentée comme une occasion pour les jeunes talents de bénéficier des conseils et du soutien des plus expérimentés, afin de faire progresser leur carrière et leur réseau professionnel. «Cette journée parce que nous avons observé un manque dans le milieu du basketball mais aussi nous voulons apporter une nouvelle dynamique dans le milieu. Après le sport on gagne quoi en terme de relation et c’est pourquoi cette journée », a fait savoir Ismaël Traoré, membre du comité d’organisation de cette journée.

« Concrètement nous avons donc initié ces stands où les entreprises qui sont dans le milieu du basketball viennent exposer. Ils nous ont parlé de comment ils ont réussi après le sport. Nous avons aussi tenu des panels pour expliquer comment réussir à tisser un bon réseau », a ajouté Ismaël Traoré.

L’organisation de cette journée a valu les félicitations de la Fédération Burkinabè de Basketball (FBBA), Souleymane Yaméogo. De ses dires, le basketball est une discipline sportive très importante. « L’initiative qui a été prise par ces jeunes là, je pense qu’on ne peut que vous féliciter.

Les jeunes basketteurs qui sont là et nous les anciens, nous devrions mener des actions mutuellement avantageuses, parce que dans le basketball nous regorgeons de beaucoup de compétences. C’est une invite à nous pour mutualiser nos efforts. Si ces compétences sont réunies il n’y pas de raison que nous ne réussissons pas », a déclaré le président de la FBBA.

Cette première édition a été initié par l’association des Jeunes pour l’Entrepreneuriat et des Sports (AJES) en collaboration avec la Brigade. Pour toujours le rayonnement de ce milieu, elle prévoit également l’organisation d’une nuit de reconnaissance des sportifs du milieu.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

