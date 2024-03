publicite

La Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) a organisé un atelier de formation et d’information à l’endroit des journalistes et des membres de la société civile le mardi 19 mars 2024 à Koudougou. L’objectif était d’échanger sur les actions entreprises pour assurer la fourniture d’électricité pendant les périodes dites de fortes demandes.

Partager la bonne information, la juste information et sensibiliser, c’est à cet exercice que la nationale de l’électricité au Burkina Faso (SONABEL) s’est prêtée le mardi 19 mars 2024, à Koudougou dans la région du Centre-Ouest. Le but de cet exercice est de permettre à ceux qui sont aptes à relayer l’information à grande échelle de le faire sans ambiguïté.

A cet effet, trois communications ont été faites. La première communication a porté sur la production, le transport de l’électricité. Pour la deuxième communication, il était question de la distribution, la commercialisation de l’électricité.

Enfin la troisième communication a porté sur les projets d’électricité de la SONABEL. La SONABEL étant une société d’État, son secrétaire général, Ouokana Ganou, a insisté sur leur volonté manifeste à satisfaire la population en tout besoin d’électrification. Réagissant sur les cas de délestage récurent surtout en période de pointe, le secrétaire général s’est voulu rassurant.

« Dans notre planification, nous n’avons pas prévu de délestage cette année. La situation que nous vivons actuellement est essentiellement due à des pannes sur le réseau. C’est vrai que par ces temps, on observe une certaine récurrence.

Mais c’est vraiment des évènements fortuits, des évènements qui n’étaient pas du tout prévu dans notre agenda. Nous n’avons pas prévu de délestage cette année, au contraire dans nos simulations, par rapport à la demande qui a augmenté par rapport à l’année précédente, l’offre aussi était suffisante pour la couvrir », a-t-il informé.

Malgré les imprévus qui pourraient survenir par rapport aux délestages, Ouokana Ganou a indiqué que la SONABEL entend mettre en œuvre des actions pour assurer efficacement le service de l’électricité. Il a insisté sur la disponibilité des différents services de la SONABEL à être réactifs pour soulager la population en cette période de forte demande.

« Quand vous êtes dans ce domaine technique, quand il y a des pannes, quand il y a des dysfonctionnements de protection, c’est dû à des défauts. Vous analysez, vous voyez qu’est-ce qui n’a pas marché au niveau des protections électriques, qu’est-ce qui n’a pas marché au niveau des centrales et en fonction de ça vous corrigez », a-t-il soutenu.

D’ores et déjà, Ouokana Ganou a souligné que la SONABEL reste disponible pour tout dépannage via son numéro vert du Centre d’appel national au 80 001130 ou encore sur les numéros WhatsApp à Ouaga au 25 31 37 20 et à Bobo-Dioulasso au 20 98 49 53.

L’initiative de la SONABEL a connu un écho favorable de la part des participants au travers le président du conseil régional des organisations de la société civile du Centre-ouest, Dimanche Yaméogo.

Il a souligné sa satisfaction et a assuré être un relais auprès des populations afin de lever les équivoques concernant la responsabilité de la SONABEL par rapport aux délestages. « Beaucoup de choses peuvent être liées aux coupures, aux délestages ; nous tâcherons de partager la bonne information à qui de droit », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Jean Kafando, journaliste à radio Tilgré, a renchéri en lançant un appel à la population à accompagner et soutenir les efforts de la SONABEL. « Il arrive parfois qu’il y ait des coupures intempestives qui ne relèvent pas forcément de la SONABEL, mais qui sont dues à des pannes.

Donc il n’y a pas forcément un agent qui s’amuse à couper le courant mais il y a surtout ces problèmes de panne qui sont fréquentes surtout en période de canicule. Donc en tant que consommateur, temporisé et comprendre que déjà de grands efforts sont faits à ce sujet pour palier au problème des coupures », a-t-il soutenu.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

