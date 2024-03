Première séance d’entraînement des Étalons : «Je pense que tout le monde est physiquement prêt» (Sacha Bansé)

publicite

C’est fait ! Bama Traoré, entraîneur des Etalons, a pris contact avec sa nouvelle écurie. Il a tenu ses deux premiers entraînements avec les poulains le mardi 19 mars 2024 à Casablanca. Malgré les nouvelles têtes dans le groupe, Sacha Bansé et ses coéquipiers ont la tête haute. Ils sont d’ailleurs physiquement prêts, selon l’Etalon.

Les Étalons débutent les fenêtres FIFA le 22 mars 2024 avec des joueurs clés laissés au repos. Après les premières séances d’entraînement, ceux qui sont choisis pour représenter les couleurs sont confiants et prêts à affronter ces rencontres. C’est ce qu’ont affirmé Sacha Bansé et Ousseni Bouda.

«Ce matin on a fait une petite séance et le soir une grande séance avec le coach. C’est vrai qu’il y a des nouveaux visages, mais ça va, tout le monde se porte bien. Il attend beaucoup de nous car il y a un potentiel énorme dans cette équipe. On doit croire en nous-mêmes. Après un jour d’entraînement c’est difficile de dire qu’on est prêt mais je pense que tout le monde est physiquement prêt», a déclaré Sacha Bansé.

Ce n’est pas son coéquipier Ousseni Bouda qui va dire le contraire. « Aujourd’hui on a travaillé avec la défense, il (le coach) a donné beaucoup de consignes. Je pense qu’on est dans l’introduction. Je suis toujours fier d’être là, je sais qu’il faut travailler beaucoup pour faire bonne impression. Déjà, ça s’est bien passé. Il y a des nouveaux aussi et tout le monde s’adapte », a-t-il affirmé.

En rappel, une liste de 25 joueurs a été donnée par le technicien burkinabè Brama Traoré. Après la Libye, les Étalons seront face au Niger, toujours dans le cadre de ses journées FIFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

