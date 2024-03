Reboisement en saison sèche : La SONABEL met 10743 plants en terre 

publicite

Dans le cadre des projets Yeleen et PDEC de la Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso (SONABEL), un Bosquet de 12 hectares et demi réalisé par l’Association pour la Préservation et la Restauration de la Nature (APRN) a été inauguré et reboisé le samedi 16 mars 2024 à Ouagadougou.

Nous sommes au Sahel, nous sommes au Burkina Faso. Dans la matinée du samedi 16 mars 2024, les rayons du soleil sont foudroyantes, la chaleur monte. Mais la Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso (SONABEL) a lancé un défi à la nature. 10743 plants sont mis en terre pour contrer la déforestation par l’Association pour la Préservation et la Restauration de la Nature (APRN) au sein du Bosquet SONABEL.

Le Bosquet est situé au quartier Zongo, périphérie Ouest de Ouagadougou sur un site de 12 hectares et demi octroyé par la direction région de l’environnement du centre. C’est un projet ambitieux et audacieux, témoignent ses caractéristiques.

Le bosquet s’étend sur deux sites entièrement clôturé par grillage avec un appui bétonné, deux forages de débit respectifs de 25 m³r et 16 m³r réalisés avec l’appui technique de du génie militaire, un château d’eau métallique de 30 m³ , deux champs solaires qui alimentent les forages deux réseaux d’irrigation et 28 bouches sur l’ensemble des deux sites, 12 basins de stockage d’eau de 4 m³ chacun, tous connecte au château d’eau, un local technique de 2 fois 12 tôles 4 latrines doubles, un hangar servant d’espace de repos, un réseau d’éclairage public sur tout le site.

La réalisation des infrastructures et autres travaux de de préparation des sites ont permis de créer environs 300 emplois temporaires, un vaste espace d’étude pour les élèves et étudiants des quartiers environnant. Environ 1800 emploi direct à travers les parcelles aménager et octroyer aux associations et groupements pour pratiquer la maraicher culture.

Le coût total de réalisation s’élève à 171 millions FCFA. L’inauguration de ce bosquet a été marquée par le reboisement de 10723 plants de 24 espèces. Entre autres, des tamariniers, des kapokiers, des lianes, des raisins sauvages, des baobabs, des moringa, des anacardes, des manguiers, des citronniers.

« Si l’on veut avoir quelque chose que l’on a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu’on n’a jamais fait ». C’est le leitmotiv de cette première campagne de reboisement en saison sèche de l’APRN. « C’est un défi que nous avons lancé à nous même. Un défi que nous sommes en face de réussir et nous nous sommes entouré de beaucoup de précaution pour cela », a lancé Ouattara/Ilboudo Chantal, président de l’APRN.

L’initiative de l’association pour la prévention et la prévention et la restauration de la Nature (APRN) est assez noble et mérite un accompagnement selon Yacouba Gouba Zabré, ministre de l’énergie, des mines et des carrières, qui a présidé la cérémonie d’inauguration du Bosquet SONABEL.

Roger Barro, ministre en charge de l’environnement de soutenir que l’initiative de l’APRN est pionnière car le gouvernement de transition prévoit dans sa politique 2024, des reboisements en anticipation de la saison des pluies.

Le Directeur général de la SONABEL, Souleymane Ouédraogo, parrain de la cérémonie, a fait entendre que l’APRN traduit toute l’ambition de la SONABEL d’être un acteur majeur dans la transition écologique en contribuant à l’atténuation du réchauffement climatique.

L’APRN est une association créée sous l’initiative de la SONABEL le 14 mai 2021. Elle a eu cette initiative de mettre en place l’association qui prend en charge la composante environnementale et donc pouvoir rendre à la nature ce qui est prélevé pour faire passer les lignes électriques.

Ce projet qui n’est qu’à sa phase d’implémentation a été entièrement financé par la ligne budgétaire du reboisement compensatoire du projet Yeleen et du Projet du Réhabilitation d’ouvrage de distribution d’énergie et de développement de l’efficacité commerciale (PDEC).

Akim KY

Burkina 24

