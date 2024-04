SNC 2024 : La rue marchande s’ouvre pour le bonheur des festivaliers

publicite

En marge de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture, s’est ouvert l’espace d’exposition marchande de la SNC, ce dimanche 28 avril 2024. C’était sous la présidence du ministre du développement industriel, du commerce, de l’artisanat, et des petites et moyennes entreprises, Serge Poda.

«La foire artisanale et commerciale que nous ouvrons en ce moment est l’occasion parfaite pour mettre en lumière le génie créatif de nos artisans et commerçants. Leurs œuvres, qu’elles soient traditionnelles ou innovantes, sont le fruit d’un savoir-faire transmis de génération en génération, d’une passion qui se perpétue et d’un engagement envers l’excellence», a d’emblée éclairé Serge Poda, ministre du développement industriel, du commerce, de l’artisanat, et des petites et moyennes entreprises.



Cet espace est un pôle commercial par excellence, car il permet aux exposants d’exposer leur savoir-faire, aux yeux des festivaliers. Mais pas que. Cette foire est aussi un cadre de réseautage.

« Mais au-delà de l’aspect commercial, cette foire est aussi un lieu de rencontres, d’échanges et de partages. Elle est le rendez-vous privilégié où se tissent des liens entre les acteurs culturels, les créateurs et le grand public. Elle est le creuset où se construit une communauté dynamique, animée par le désir de préserver et de valoriser notre héritage culturel », a ajouté Serge Poda.

Tout en invitant les festivaliers à faire de cette foire la leur, Serge Poda a fait un clin d’œil à la République sœur du Niger, qui est le pays invité d’honneur de cette 21e édition.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

