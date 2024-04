Handball : Youzou de la BRAKINA-SODIBO renouvelle son union avec l’équipe féminine de l’ASFA Yennenga

publicite

Le mariage entre l’équipe de Handball de l’ASFA Yennenga et la marque de boisson de la société Brakina-SODIBO, Youzou est désormais renouvelé. Ce traditionnel contrat a été rebeloté le jeudi 11 avril 2024, avec pour objectif, selon la société, de permettre à ces jeunes dames de pouvoir exceller dans le handball tant au niveau national qu’international.

Soutenir le sport au Burkina Faso, le handball par ricochet est l’un des objectifs de l’entreprise Brakina-SODIBO. Cette entreprise le démontre en signant des partenariats en terme de sport. Le jeudi 11 avril 2024, elle a renouvelé son ambition, pour la deuxième année consécutive avec l’équipe de Handball de l’ASFA Yennenga, avec sa marque Youzou.

Un renouvellement matérialisé par une remise de chèque de 10 millions de Francs CFA. Laquelle somme qui devrait servir à ravitailler l’équipe en équipement sportif, en payement d’indemnités des sportives mais également en soutien à ces dames, selon Félix Sanon, Directeur commercial et marketing de SODIBO SA – BRAKINA.

«L’objectif déjà pour nous c’est le soutien de façon générale au sport et de façon particulière au handball. Nous soutenons ce club féminin de handball de ASFA Yennenga parce que nous avons vu en ce club féminin un espoir, un espoir de champion. Donc notre marque étant une marque de champions, nous nous associons bien sûr à l’ASFA Yennenga» , a indiqué Félix Sanon.

Venant de la société, plus particulièrement sa marque Youzou, les attentes sont surtout les résultats de l’équipe dans les différentes compétitions. « On attend des résultats, des succès, des victoires, on attend que ASFA Yennenga soit la meilleure équipe de Handball au Burkina. Et que ces victoires puissent mettre notre pays en exergue dans l’Afrique et dans le reste du monde», a souhaité le Directeur commercial et marketing de Brakina-SODIBO.

Un souhait que le président du club, Armand Roland Pierre Béouindé en est conscient. Il est allé plus loin en promettant des victoires pour également ramener l’ascenseur à la marque. Un ascenseur de communication rehaussé à travers des victoires que va engranger le club, à l’écouter.

« C’est un sentiment de reconnaissance envers la Brakina-SODIBO qui a accepté nous accompagner depuis deux ans consécutivement maintenant. C’est un partenariat qui nous oblige à donner de la visibilité à la marque Youzou. Un partenariat qui nous oblige à nous inscrire dans la dynamique même entrepreneuriale de Brakina-SODIBO, c’est-a-dire la citoyenneté, le fair-play et le sport. Et en contrepartie, ils nous viennent en aide avec des équipements. Tout ça avec un budget bien discuté», a conclu le président Armand Béouindé, par ailleurs ex Maire de la commune de Ouagadougou.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

