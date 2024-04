Le ministère des infrastructures et du désenclavement veut faire plus de lumière sur ses missions et actions

La direction de la communication et des relations Presse du ministère des infrastructures et du désenclavement organise un atelier d’information et de sensibilisation sur les missions et actions dudit ministère, au profit des Hommes de médias du 11 au 13 avril 2024 à Koudougou.

C’est dans l’objectif de faire connaitre les missions et actions du ministère des infrastructures et du désenclavement et de mieux faire accompagner dans des actions de communication, que se tient l’atelier d’information et de sensibilisation de Koudougou.

La vision du gouvernement de la transition pour le département est d’«assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’infrastructures et du désenclavement », selon Al Hassane Sinaré, Directeur de cabinet du ministre des Infrastructures qui a présidé l’ouverture de l’atelier.

En matière d’infrastructures, poursuit-t-il, il y a la relance des travaux d’infrastructures routières en souffrance ; de l’élaboration et de la coordination de la mise en œuvre et du contrôle des programmes d’entretien et de construction, sans oublier les chantiers de désenclavement interne et externe.

« Ces missions sont énormes mais mon ministère ne peut relever ces défis sans l’aide des partenaires dont la presse, nous vous sommes reconnaissants. Chers hommes et femmes de médias, vous êtes indispensables dans la valorisation des actions de mon département. Prenant la pleine mesure de ses besoins informationnels, le ministère a décidé de mettre l’accent sur la communication », a fait entendre Al Hassane Sinaré.

Des initiatives sont prises dans ce sens parmi lesquelles, cet atelier d’information et de sensibilisation au profit des journalistes exerçant dans huit régions administratives que sont : le Centre, le Centre-ouest, le Centre-sud, le Centre-est, le Centre-nord, l’Est, le Nord et le Plateau central.

Cet atelier rappelle-t-il, est la suite logique de celui tenu en fin d’année 2023 à Bobo-Dioulasso avec les journalistes du grand Ouest.

« En effet, vous les femmes et hommes de médias, vous avez la responsabilité d’informer le public sur les enjeux et les opportunités liés à la planification, la programmation et la réalisation d’infrastructures. Votre rôle est si fondamental dans la diffusion de l’information et si crucial dans la création d’une opinion publique éclairée », a souligné Al Hassane Sinaré.

Durant ces trois journées d’échanges, c’est une dizaine de communications qui seront livrées aux Hommes de médias par les cadres du ministère. Alors les missions, attributions et réalisations des structures comme le Fonds spécial routier du Burkina (FSR-B), de l’Agence générale des Travaux d’Infrastructures du Burkina (AGETIB), de l’Institut Géographique du Burkina (IGB), le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP), etc. seront définis aux journalistes.

Akim KY

Burkina 24

