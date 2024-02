Ministère des infrastructures : « Si une entreprise n’est pas performante, écartez-la. Il n’y a pas de pitié » (Adama Luc Sorgho)

publicite

0 Partages Partager Twitter

La première réunion de cabinet du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID) de l’année 2024 s’est tenue le lundi 05 février 2024. Plusieurs points étaient à l’ordre du jour de cette réunion présidée par le ministre Adama Luc SORGHO.

La suite après cette publicité

Entouré de ses plus proches collaborateurs, le premier responsable du département des infrastructures, les conseillers techniques, chargés de missions, les directeurs généraux, secrétaires permanents et les directeurs centraux ont passé au peigne fin les principaux dossiers inscrits à l’ordre du jour de la réunion de cabinet.

Il s’agit de :

-L’examen et la validation du compte rendu de la réunion de cabinet du 09 novembre 2023 ;

-Examen des projets/dossiers par structure (13 structures au total) ;

-Présentation du rapport sur la réforme du LNBTP ;

-Situation actuelle du dossier de la loi portant création du FSR-B intégrant la taxe sur les produits pétroliers ;

-Information et divers.

Avant l’entame des points inscrits à l’ordre du jour, le ministre a encore réitéré ses vœux de bonheur, de santé aux membres de la réunion de cabinet et aux agents de son département, la paix et le retour de la sécurité pour le Burkina Faso.

Le ministre a poursuivi en rappelant à chaque membre de la réunion de cabinet son implication et son engagement dans la réussite des missions de l’institution. Il a invité les premiers responsables à être plus regardants et à sanctionner les prestataires non performants : « Si une entreprise n’est pas performante, écartez-la. Il n’y a pas de pitié. Même si c’est une connaissance, il faut sanctionner. Je veux des résultats et il faut simplement appliquer les textes ».

Adama Luc SORGHO a ajouté « si le matériel qu’il faut pour le démarrage des travaux d’une entreprise ne sont pas là jusqu’à un certain temps, cela peut conduire à une mise en demeure, voire la résiliation du contrat ».

Après son mot de bienvenue, place a été aux différentes structures pour la présentation des projets et dossiers. De l’exposé, il ressort que des avancées notables sont enregistrées. Toutefois, plusieurs difficultés empêchent le ministère de mener convenablement ses missions. Ce sont, entre autres, l’insécurité et la contre-performance de certaines entreprises.

Des pistes de solutions ont été proposées par les participants à l’issue des échanges afin de juguler les problèmes. L’occasion fut belle de rappeler aux responsables le taux de réalisation des activités de l’année 2023 qui est de 74%. Même s’il est satisfaisant, Adama Luc SORGHO a encouragé les responsables à plus d’ardeur dans le travail afin d’améliorer ce taux.

Au-delà des projets routiers et des ouvrages, le ministre avant de lever la séance annonce et rappelle la construction d’un siège pour le ministère. Il invite les premiers responsables concernés par ce projet à poser des actes allant dans ce sens.

Source : Ministère en charge des infrastructures

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite