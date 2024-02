La Police Nationale du Burkina Faso en tête de classement des Polices les plus professionnelles, performantes et respectueuses des droits des citoyens en Afrique

publicite

0 Partages Partager Twitter

Selon une enquête publiée le 29 janvier 2024 par Afrobarometer, un réseau panafricain de recherches par sondage basé au Ghana, la Police Nationale du Burkina Faso occupe la première place dans le classement des Polices les plus professionnelles et les plus performantes en Afrique.

La suite après cette publicité

L’enquête qui a concerné trente-neuf (39) pays africains notifie que la Police Nationale du Burkina Faso est la Police africaine la plus respectueuse des droits des citoyens. Elle est également la Police africaine la plus accessible lorsqu’il s’agit de demander une assistance.

Ce classement reluisant de la Police Nationale du Burkina Faso intervient dans un contexte marqué par le double engagement de l’institution dans le domaine de la protection des personnes et des biens et la lutte contre le terrorisme. Ce degré de performance atteint par la Police Nationale va, sans doute, ragaillardir l’ensemble des Policiers burkinabè et rendre fiers les citoyens qu’ils servent avec dévouement.

Cette performance est à mettre à l’actif de l’ensemble des Forces de défense et de sécurité qui, dans ce contexte difficile, mènent des actions vigoureuses contre l’insécurité au quotidien. Elle est également à mettre à l’actif des populations qui ne ménagent aucun effort pour accompagner leur Police dans ses missions régaliennes.

Beaucoup de défis restent cependant à relever, notamment l’édification d’une Police des procédures, plus proactive, toute chose qui contribuera à lutter efficacement contre la corruption et les mauvaises pratiques de tout genre, afin de rendre à cette Police professionnelle une plus grande crédibilité et une plus grande légitimité.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police nationale

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite