Burkina Faso : Le meilleur policier de l’année vient du front

À l’occasion de la célébration du 74e anniversaire de la police nationale commémoré le 28 décembre 2023, l’institution a déroulé un certain nombre d’activités. Dans l’après-midi du 28 décembre 2023, la Police nationale a procédé au lancement de son journal interne et la désignation du Policier de l’année en présence du ministre en charge de l’administration territoriale, du ministre délégué chargé de la Sécurité, du Chef d’État-major de la Gendarmerie nationale, du DG de la Police nationale et de la hiérarchie policière.

« Notre Police », le nouveau journal de la Police nationale. L’histoire retiendra désormais que c’est à l’occasion du 74e anniversaire de la police nationale que le Journal de la Police nationale est né. C’est le ministre délégué en charge de la Sécurité, Mahamadou Sana et le ministre de l’Administration territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité qui ont procédé au clic de lancement du journal. Le journal a été présenté par la hiérarchie policière comme un trimestriel.

Le directeur de publication de ce journal n’est autre que le directeur général de la Police nationale himself. Le journal a été créé, à en croire la présentation, pour raffermir la culture commune des policiers. Ce nouveau canard aux couleurs de la Police nationale a plusieurs rubriques. Une rubrique dédiée à l’actualité, une rubrique interview, une rubrique portrait, une rubrique découverte, une rubrique focus, etc.

En outre après la cérémonie de lancement du journal, il y a eu une cérémonie de récompense au meilleur policier de l’année 2023. C’est le Lieutenant Fidèle Kiendrebéogo qui a été désigné meilleur policier de l’année. Le Lieutenant Fidèle Kiendrebéogo, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a reçu l’unanimité du jury avec une moyenne de 19,47/20. Il sert dans le Centre-Est où il a participé à la quasi-totalité des opérations de reconquête du territoire selon sa hiérarchie. Il a reçu un trophée, une attestation et la somme de 500 000 F CFA

Émile Zerbo, ministre en charge de l’administration territoriale, l’a fait savoir à l’occasion de ces 74 ans de la Police nationale: « Nous avons vu la Police nationale grandir, passer de simple gardienne de la paix à la redoutable combattante dans les contrées du Burkina Faso ». Aussi, a-t-il salué leur courage et rendu hommage à ceux qui nous ont quittés. C’est par cette même voix qu’il a salué le meilleur policier pour son sacre.

« C’est déjà une très belle initiative de célébrer le meilleur policier du Burkina et je pense que le lauréat qui a été choisi cette année remplit toutes les conditions et doit être un exemple pour l’ensemble des policiers qui sont non seulement dans les commissariats, mais aussi sur le terrain en train de lutter contre l’hydre terroriste », a-t-il salué.

Le lauréat lui, après réception de sa distinction était en émoi. « Je suis très ému. Je dédie ce prix à ma hiérarchie, à mes hommes, les mots me manquent. Que la paix revienne au Burkina Faso », a déclaré le Lieutenant Fidèle Kiendrebéogo, trophée en main.

Pour Mahamadou Sana, ministre délégué en charge de la Sécurité, quoi de plus normal que de reconnaître le mérite de ces Hommes engagés sur le terrain à l’occasion de ces 74 ans de la Police nationale.

« Nous avons profité de cette commémoration pour reconnaître les mérites des policiers. Actuellement des policiers sont fortement engagés sur le terrain, ils font un travail fort appréciable à travers les groupes des unités mobiles d’interventions de la Police nationale (GUMI), à travers la CRS, la BAC ainsi que les autres policiers.

C’est une occasion pour nous de reconnaître le travail abattu par ces Hommes sur le terrain et les encourager à plus d’abnégation parce que nous savons que dans un futur très proche, nous allons conjuguer cette menace terroriste au passé simple« , a terminé Mahamadou Sana.

Hamadou OUEDRAOGO

