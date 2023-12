Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger : Les acteurs en conclave à Koudougou

Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs nationaux de la mise en œuvre du programme intégré d’adaptation au changement climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) se tient un atelier du 26 au 30 décembre 2023, à Koudougou.

Orienter, piloter, et évaluer la mise en œuvre du programme intégré de développement et d’adaptation au changement climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN), tels sont les premiers objectifs de cet atelier.

Pour cette session de formation, une panoplie de thématiques a été distillée aux participants. « Il y a d’abord la prise en compte du genre dans les sous projets que nous développons au niveau du PIDACC. Il y a l’analyse de la vulnérabilité face aux changements climatiques, des activités agro sylvo pastorales, halieutiques, piscicoles et minières. Il y a l’approche de la restauration des terres dégradées. Il y a la gestion intégrée des ressources en eau également », a énuméré Oumarou Dicko, coordinateur national du PIDACC.

A écouter les bénéficiaires, cette session de formation vient à point nommé, en ce sens qu’elle renforce leur efficacité sur le terrain. « La formation que nous sommes en train de recevoir est beaucoup plus bénéfique, parce qu’on apprend beaucoup plus des autres, puisqu’on est venu de différentes régions, donc on apprend ce que les autres font à leur niveau dans leurs régions.

Cela va nous permettre sur le terrain aussi de pouvoir sensibiliser nos bénéficiaires, quand on parle de personnes vulnérables, des déplacés internes c’est notre ministère qui prend en charge ces personnes, donc c’est pour mieux accompagner le projet à mener les activités sur le terrain », a reconnu Zeynabo Kyelem/Konaté, agent à la direction régionale en charge du genre des Hauts Bassins.

Présent dans six régions stratégiques, à savoir le Centre Est, le Centre Nord, Est, les Hauts Bassins, le Plateau Central, le Sahel, plus le Centre Ouest et la Boucle du Mouhoun comme zone de consolidation des actions du PIF, le PIDACC a fait ses preuves sur le terrain, à en croire les agents. Le programme a été financé par la BAD.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

