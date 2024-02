Rapport 2022 de l’ASCE-LC : Plus de 385 millions de F CFA de malversations financières relevées

publicite

L’Autorité supérieure de contrôle d’État et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC) a livré son rapport d’activités 2022 au cours d’une conférence de presse ce mardi 6 février 2024 à Ouagadougou. Les points saillants du rapport présenté en trois tomes ont été livrés par le contrôleur général adjoint d’Etat, Urbain Millogo.

Le rapport général d’activités 2022 de l’ASCE-LC rend compte de ce que l’ASCE-LC a réalisé en 2022. C’est ce qu’a informé Urbain Millogo, contrôleur général adjoint d’Etat, à l’entame de son propos à cette conférence de presse. Le bilan présenté en trois tomes (à retrouver à la fin de l’article) a permis à celui-ci de livrer les points saillants du bilan 2022 de sa structure.

Le Tome 1 concerne la situation des moyens mis à la disposition de l’ASCE-LC au titre de l’année 2022. Le Tome 2, le bilan des activités de prévention de contrôle et des coordinations. Là, Urbain Millogo s’est attardé pour rentrer dans les détails.

Dans le Tome 2, au titre de la prévention, selon lui, l’ASCE-LC a mené des campagnes de sensibilisation des conférences publiques et élaboré la stratégie nationale de prévention de lutte contre la corruption et le suivi des conventions internationales et participé aux instances internationales.

Au niveau de la déclaration d’intérêt et de patrimoine, a-t-il informé, “198 assujettis ont fait leur déclaration sur 203 assujettis soit un taux 97, 53% (pour ceux qui devraient entrer en fonction). En ce qui concerne les déclarations de cessation de fonction, 100 assujettis ont fait leur déclaration sur 103 qui étaient attendus”. Urbain Millogo a cependant précisé à ce niveau que des actions sont en cours pour qu’ils remplissent leurs obligations déclaratives.

Par ailleurs, “au titre des audits et contrôles, en 2020, le montant total des dépenses auditées au niveau des ministères s’élève à 1446 milliards environ. De ces 1446 milliards, 798 milliards ont été couverts par l’audit soit un taux de 55%. Un taux qui était de 56% en 2021 soit 895 milliards de dépenses examinées”, a révélé Urbain Millogo.

Il a aussi précisé que les domaines audités sont entre autres “la commande publique, les comptes de dépôts, la gestion de carburant, les frais de missions, les rétributions, le train de vie de l’État, les régis d’avances, les dons aux personnes politiquement exposées”.

À l’entendre, “pour tous ces audits, des recommandations ont été faites”. Aussi a-t-il poursuivi, “au titre des investigations, 30 dossiers ont été transmis en justice concernant des agents publics, toutes catégories confondues. Allant du simple agent au ministre”.

Le Tome 3 du rapport 2022, lui, des explications du contrôleur adjoint, concerne entre autres le bilan des activités de suivi des recommandations et des actions en justice. Là, le contrôleur adjoint a laissé entendre que le taux de mise en œuvre des recommandations est de 56%.

Et au titre de l’année 2022, les malversations financières issues des rapports de contrôle exploités s’élèvent à plus de 385 millions FCFA”. Il n’a pas manqué de faire savoir que sur ces 385 millions, aucun kopeck n’a encore été recouvré pour le moment. Il a terminé son propos en faisant savoir que la lutte contre la corruption est l’affaire de tous. Il a donc invité les citoyens à ne pas corrompre et invité les agents à ne pas accepter les pots de vin non plus.

En rappel, l’ASCE-LC est l’organe suprême de contrôle administratif interne et de lutte contre la corruption au Burkina Faso. Elle assure la coordination et la tutelle technique des organes administratifs de contrôle interne et de lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Elle reçoit aussi tous les rapports établis par les organes administratifs de contrôle interne, des institutions et des établissements publics.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

