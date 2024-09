Burkina Faso : Des chefs traditionnels élevés au rang d’ambassadeurs de la culture

publicite

En reconnaissance à leur engagement indéfectible en faveur de la promotion de la culture burkinabè, le Dag Noen Naaba Sanem et le Wemba Ligdi Wemtenga ont été officiellement élevés au rang d’ambassadeurs de la culture par l’agence Bass Néré, en partenariat avec Bakarga Production et Radikal Mag. Cette distinction s’est tenue ce jeudi 5 septembre 2024 à Ouagadougou.

En dépit du contexte socio-économique difficile, le Dag Noen Naaba Sanem et le Wemba Ligdi de Wemtenga s’engagent corps et âme pour faire rayonner la culture burkinabè. Leur détermination inébranlable est un véritable moteur pour l’industrie culturelle, qu’ils s’efforcent de maintenir à flot.

L’agence Bass Néré, en partenariat avec Bakarga Production et Radikal Mag, a remis une distinction honorifique au Dag Noen Naaba Sanem et au Wemba Ligdi de Wemtenga.

« Quand on parle aujourd’hui d’événements culturels, les chefs coutumiers sont beaucoup sollicités, parce que quand il s’agit d’un événement qui doit réunir souvent beaucoup de monde, il est nécessaire de se tourner vers ces personnalités pour demander leurs bénédictions, leurs accompagnements, sur plusieurs plans», a justifié d’emblée Ousseini Gandéma, directeur général de l’agence Bass Néré, promoteur du FEMUZO.

Le Dag Noen Naaba Sanem et le Wemba Ligdi de Wemtenga ont été distingués comme ambassadeurs culturels de l’année 2024. Cette distinction, symbolisée par des attestations de reconnaissance, met en lumière leur rôle prépondérant dans la sauvegarde et la promotion de notre patrimoine culturel. « Aujourd’hui, c’est une sortie de reconnaissance, envers ces personnalités qui ont toujours été au cœur de nos activités culturelles. Nous les avons élevés au rang d’ambassadeurs de la culture», a ajouté Ousseini Gandéma.

Très émus, les chefs traditionnels ont remercié les promoteurs culturels pour leur dévouement et leur passion. Ils ont invoqué les ancêtres pour qu’ils accordent santé, sagesse et prospérité à tous ceux qui œuvrent pour la promotion de notre patrimoine culturel. En retour, ils ont imploré la paix et l’harmonie pour le Burkina Faso, afin que les artistes puissent exprimer librement leur talent et contribuer à l’édification d’une nation unie et prospère.

« Nous remercions tous ces acteurs culturels qui se sont mobilisés pour nous rendre visite ce matin. Ça fait vraiment plaisir. Nous prions surtout que la paix revienne au pays, afin que les activités reprennent », ont laissé entendre les autorités coutumières.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

