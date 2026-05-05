Trafic de médicaments démantelé : Importante saisie à Toéghin dans l’opération WIBGA 2

Dans le cadre de l’opération WIBGA2 lancée le 28 avril 2026 pour renforcer la lutte contre l’insécurité, la Brigade territoriale de gendarmerie de Toéghin a réalisé une saisie importante de produits pharmaceutiques prohibés, rapporte la Gendarmerie nationale.

Dans la nuit du 3 mai 2026, aux environs de 3 heures du matin, une patrouille conjointe de gendarmes et de Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) a intercepté un véhicule suspect de type Toyota Corolla reliant Ouagadougou à Tema-Bokin, dans la province du Passoré.

La fouille du véhicule a permis de découvrir une importante quantité de médicaments prohibés dissimulés dans le coffre. Il s’agit notamment d’antibiotiques, d’antalgiques et d’autres spécialités pharmaceutiques ne disposant d’aucune autorisation réglementaire. La valeur de la cargaison est estimée à plus de 2 millions de FCFA.

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Le principal suspect ainsi que deux complices ont été interpellés et placés en garde à vue, sur instruction du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ziniaré.

Selon la gendarmerie, ces produits étaient destinés à alimenter des circuits clandestins, avec des risques potentiels de financement de réseaux criminels, voire de groupes armés opérant dans le nord du pays.

Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier l’ensemble des acteurs impliqués dans ce réseau et de démanteler la filière.

La Gendarmerie nationale réaffirme, pour sa part, son engagement dans la lutte contre les trafics illicites et appelle les populations à une collaboration active, notamment à travers le signalement de tout comportement suspect.