Trafic de médicaments démantelé : Importante saisie à Toéghin dans l’opération WIBGA 2

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 15 secondes
0 Temps de lecture 1 minute

Dans le cadre de l’opération WIBGA2 lancée le 28 avril 2026 pour renforcer la lutte contre l’insécurité, la Brigade territoriale de gendarmerie de Toéghin a réalisé une saisie importante de produits pharmaceutiques prohibés, rapporte la Gendarmerie nationale.

Dans la nuit du 3 mai 2026, aux environs de 3 heures du matin, une patrouille conjointe de gendarmes et de Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) a intercepté un véhicule suspect de type Toyota Corolla reliant Ouagadougou à Tema-Bokin, dans la province du Passoré.

gendarmes et de Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP)
Gendarmes et de Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP)

La fouille du véhicule a permis de découvrir une importante quantité de médicaments prohibés dissimulés dans le coffre. Il s’agit notamment d’antibiotiques, d’antalgiques et d’autres spécialités pharmaceutiques ne disposant d’aucune autorisation réglementaire. La valeur de la cargaison est estimée à plus de 2 millions de FCFA.

Lire également 👉Lutte contre les faux médicaments : Plus de 52 millions FCFA de produits illicites interceptés par la BM Ouaga

Le principal suspect ainsi que deux complices ont été interpellés et placés en garde à vue, sur instruction du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ziniaré.

Selon la gendarmerie, ces produits étaient destinés à alimenter des circuits clandestins, avec des risques potentiels de financement de réseaux criminels, voire de groupes armés opérant dans le nord du pays.

Le principal suspect ainsi que deux complices ont été interpellés
Le principal suspect ainsi que deux complices ont été interpellés

Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier l’ensemble des acteurs impliqués dans ce réseau et de démanteler la filière.

La Gendarmerie nationale réaffirme, pour sa part, son engagement dans la lutte contre les trafics illicites et appelle les populations à une collaboration active, notamment à travers le signalement de tout comportement suspect.

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 15 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Burkina Faso : L’État lance la traque des débiteurs après avoir récupéré plus de 357 millions FCFA

il y a 15 heures

Maroc : Le prince héritier Moulay El Hassan nommé à un poste stratégique au sein de l’armée

il y a 15 heures

Burkina Faso : Plus de 257 millions de FCFA mobilisés pour le fonds Faso Mêbo au 1er mai 2026

il y a 17 heures

Au-delà du football : Les fans du Real Madrid accompagnent Madame Kaboré et ses malades à Yimdi

il y a 18 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page