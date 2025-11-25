Lutte contre les faux médicaments : Plus de 52 millions FCFA de produits illicites interceptés par la BM Ouaga

La Brigade Mobile des Douanes (BMD) de Ouagadougou a porté, le 23 novembre 2025, un coup sévère aux réseaux de trafic de médicaments prohibés. Une opération de contrôle de routine s’est transformée en une saisie d’ampleur exceptionnelle : 2 294 cartons de produits pharmaceutiques illicites, dissimulés dans un véhicule en transit vers un pays voisin.

Les trafiquants avaient élaboré un stratagème sophistiqué à savoir sous une cargaison de friperie, de lait Milo, de Cérélac et d’autres marchandises anodines, étaient camouflés des médicaments interdits à la circulation hors du circuit légal. Parmi eux, RoncolD, Ronatril, Dynewell, Ronmax, Decon, ainsi que d’autres spécialités pharmaceutiques dont l’usage incontrôlé constitue un danger majeur pour la santé publique.

Selon l’inventaire, la cargaison illégale représentait 25 234 kg, pour une valeur marchande estimée à plus de 52 millions FCFA. Une prise qui révèle l’ampleur et la structuration de réseaux criminels opérant bien au-delà des frontières nationales.

Cette réussite opérationnelle illustre la surveillance des Douanes, dont la vigilance constitue un rempart essentiel contre les trafics menaçant la sécurité sanitaire et économique du pays.

Le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves KAFANDO, a salué le professionnalisme et l’engagement des agents mobilisés, soulignant que « ces résultats sont le fruit de la rigueur et du sens du devoir » des unités sur le terrain. Il a également appelé l’ensemble des brigades à maintenir une vigilance accrue et à poursuivre sans relâche la lutte contre les réseaux frauduleux.

Pour l’Administration des Douanes, cette saisie exemplaire constitue un signal fort à savoir aucune tentative de fraude ne restera impunie. Elle réaffirme sa détermination à assécher les circuits illicites et à protéger les populations contre des produits susceptibles d’altérer gravement leur santé.

Cette opération symbolise la victoire de la loi sur l’illégalité et la détermination des Douanes à défendre les intérêts du pays avec constance et fermeté.

Source : SCRP-DGD