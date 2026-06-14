Développement personnel : Ousseni Kontogomde donne les secrets de la réussite à la jeunesse burkinabè

Soucieux de tracer les sillons de la réussite pour la jeunesse burkinabè, Ousseni Kontogomde a dédicacé son livre intitulé « Comment réussir dans n’importe quel domaine d’activité », ce dimanche 14 juin 2026 à Ouagadougou. Son nouvel ouvrage est un mélange du vécu personnel et d’une compilation de ses différentes conférences et formations à l’égard des jeunes. L’idée est de permettre à ces derniers de s’en inspirer pour réussir dans la vie.

Le formateur et entrepreneur Ousseni Kontogomde a décidé de partager son expérience avec la jeunesse à travers un bouquin.

Étant lui-même « né pauvre », selon ses dires, ce livre est une façon pour lui de montrer aux jeunes que tout est possible. Il insiste dans son ouvrage sur le fait qu’il faut surtout avoir des plans tracés, des ambitions, de l’abnégation et savoir ce que l’on veut. Allant plus loin, il souligne que le succès doit avant tout commencer par un rêve, et qu’il faut y croire très fortement.

« La plupart des gens ne savent pas ce qu’ils veulent dans la vie. La première clé du succès, c’est de savoir clairement ce que l’on veut, avant toute chose. Et ce choix ne doit laisser place à aucun doute ; cela doit être bien précis dans la tête avant de se lancer dans un quelconque processus. Ce que tu veux doit être grand, il ne faut pas avoir peur de rêver grand, c’est essentiel », a-t-il introduit.

Dans ce livre, selon l’auteur, plusieurs facteurs, notamment l’abnégation derrière ce rêve, sont également à ne pas négliger. « Le succès ne se bâtit pas dans le confort. Il se bâtit dans le travail et la persévérance. Il faut toujours s’efforcer de se surpasser. Il ne faut jamais faire de l’à-peu-près dans nos efforts, il faut même souvent ajouter des efforts supplémentaires pour y parvenir », a-t-il conclu.

Le livre a été édité par Arnaud Zongo, qui a affirmé : « Quand nous sommes entrés en contact, j’ai constaté que son histoire pouvait inspirer beaucoup de jeunes, voilà pourquoi j’ai accepté de participer à ce projet. Dans ce livre, nous avons compilé toutes ses conférences et formations que nous avons retranscrites, en y ajoutant ses histoires personnelles. C’est vraiment inspirant ».

Le livre est déjà disponible à la vente dans plusieurs points de distribution au prix de 10 000 F CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24