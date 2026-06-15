​Mondial 2026 : La Côte d’Ivoire trace la route du succès pour l’Afrique contre l’Équateur (1-0)

Sacrée championne d’Afrique en 2024, la Côte d’Ivoire, a fait son entrée dans la Coupe du monde 2026 face à l’Équateur. Ce duel a tenu toutes ses promesses en matière d’engagement. Soucieuse de faire honneur à son statut de cador du continent, la Côte d’Ivoire n’a pas tremblé et a décroché la première victoire de l’Afrique dans cette édition.

​Très attendus, les hommes d’Emerse Fae ont pourtant éprouvé des difficultés à faire douter cette équipe sud-américaine.

Au contraire, les Éléphants ont subi face au onze de l’Argentin Sebastián Beccacece. Souvent inquiétés, les Ivoiriens sont néanmoins parvenus à boucler la première période sans concéder de but, malgré la pression adverse.

​Les coéquipiers de Nicolas Pépé se sont tout de même offert quelques occasions. Le bilan de la première mi-temps reste toutefois à l’avantage de l’Équateur, qui a touché deux fois la barre transversale sans réussir à concrétiser.

Une grosse période de frayeur imposée par Enner Valencia et ses partenaires avant la pause. Les 22 acteurs sont donc rentrés aux vestiaires, laissant de nombreux questionnements à leurs sélectionneurs.

​Au retour des vestiaires, la Côte d’Ivoire a rapidement montré un tout autre visage, touchant à son tour la barre transversale adverse. Les Éléphants ont repris le contrôle du jeu, portés par un Ousmane Diomandé retrouvé.

C’est finalement Amad Diallo qui a délivré le peuple ivoirien en inscrivant le but de la victoire à la 90e minute. Score final : 1-0.

​La rencontre s’est disputée sur la pelouse du Lincoln Financial Field de Philadelphie. Avant ce choc, les deux équipes ne s’étaient jamais croisées en phase finale de Coupe du monde. La Côte d’Ivoire inscrit ainsi une nouvelle page de son histoire.