Offensive agropastorale : Le Burkina Faso dépasse le million de tonnes de riz

L’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 a permis de mettre à la disposition des producteurs 11 774 hectares de périmètres aménagés et 41 275 hectares de bas-fonds. Au total, 120 158 hectares ont été labourés à leur profit. En matière d’équipements, 485 forages à grand débit et 1 261 tracteurs ont été déployés. Sur le plan de la logistique et du transport, 37 camions d’intrants ont été fournis, accompagnés de 418 infrastructures de stockage et de 160 560 tonnes d’engrais minéraux, dont 70 000 tonnes pour la seule année 2025. En termes de résultats, l’initiative a atteint ses objectifs de production avec 7 142 484 tonnes de céréales, 1 008 737 tonnes de riz (dépassant ainsi le million de tonnes escompté), 58 476 tonnes de poisson et 51 818 tonnes de pommes de terre. Ces chiffres ont été dévoilés ce vendredi 31 juillet 2026 par Amos Kiénou, Secrétaire exécutif de cette offensive.

Adoptée en Conseil des ministres en août 2023 afin de parvenir à l’autosuffisance alimentaire et de créer de l’emploi pour la jeunesse burkinabè, l’Offensive agropastorale et halieutique a fait l’objet d’un bilan dressé par le ministère en charge de l’agriculture, trois ans plus tard, ce vendredi 31 juillet 2026.

La mise en œuvre de cette initiative s’est articulée autour de 5 piliers et 6 opérations spéciales, avec pour objectif de couvrir les besoins alimentaires du Burkina Faso tout en réduisant la dépendance aux importations. C’est Amos Kiénou, Secrétaire exécutif de cette offensive, qui s’est présenté pour dresser cet état des lieux.

Selon sa présentation, les objectifs fixés par cette initiative ont été largement atteints, confirmant ainsi sa poursuite. Concernant la production de maïs, les résultats attendus étaient de 2 millions de tonnes, et pour le riz, de 1 000 000 de tonnes. À l’heure du bilan, les chiffres ont été jugés très satisfaisants par Amos Kiénou.

« En termes de résultats, l’initiative a atteint ses objectifs de production avec 2 686 531 tonnes de maïs et 1 008 737 tonnes de riz. Ainsi, le million de tonnes de riz attendu a été largement dépassé, tout comme celui du maïs », a-t-il expliqué.

Au niveau de la production halieutique, sur les 100 000 tonnes de poisson attendues, la production a atteint 58 476 tonnes en 2025, contre 30 574 tonnes au début de l’offensive.

Pour la volaille, 18 000 000 de têtes additionnelles étaient espérées ; au terme de cette première période, l’initiative en dénombre 18 262 480. Là encore, grâce au projet, une nette amélioration est à observer sur plusieurs aspects. Selon Amos Kiénou, l’ensemble de ces progrès a eu un impact positif direct dans l’assiette du consommateur final.

« Pour ceux qui vont au marché en cette période de soudure, les années passées, le sac de maïs oscillait entre 35 000 et 40 000 F CFA. Aujourd’hui, sur le terrain, le sac ne dépasse pas 20 000 F CFA. C’est donc un impact concret grâce à la campagne agropastorale.

Concernant le prix des céréales sur le marché, vous avez suivi que pour certaines production, c’est le gouvernement qui a fixé un prix plancher. C’est pour vous dire que nous sommes soucieux du bien-être des producteurs afin de leur éviter de vendre à perte », a-t-il conclu. Ce bilan a aussi concerné la production du blé, la banane plantin, etc.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24