Crise migratoire à Ceuta : Giorgia Meloni réclame la suspension de l’Espagne de l’espace Schengen

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a appelé, jeudi 30 juillet 2026, à la suspension de la participation de l’Espagne à l’espace Schengen après l’arrivée de plusieurs centaines de migrants en situation irrégulière dans l’enclave espagnole de Ceuta, en provenance du Maroc, rapporte CNews.

Au cours de la journée, des centaines de personnes ont franchi illégalement la frontière séparant le Maroc de Ceuta, alimentées par des rumeurs faisant état d’une ouverture de la frontière. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent de nombreux migrants tentant d’atteindre l’enclave espagnole par la mer ou par voie terrestre.

Les autorités espagnoles ont qualifié la situation d’« urgence humanitaire et sociale ». Selon les premières informations, au moins neuf personnes ont perdu la vie lors de ces tentatives de passage. Face à cet afflux, le ministère espagnol de l’Intérieur a annoncé le déploiement de l’armée afin de renforcer la sécurité autour de l’enclave.

Réagissant à cette situation, Giorgia Meloni a annoncé sur le réseau social X que son gouvernement examinait des mesures exceptionnelles. « Nous sommes en train de réunir les instances compétentes et, à l’issue de ces réunions, nous sommes prêts à agir, y compris par des mesures exceptionnelles », a-t-elle déclaré, ajoutant que « l’Italie ne restera pas les bras croisés ».

Les déclarations de la dirigeante italienne, soutenues par son ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, ont suscité une vive réaction à Madrid. Le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, a dénoncé des propos « indignes d’un pays partenaire et ami », estimant que l’Espagne attendait « de la solidarité et non de la démagogie partisane ». Il a également annoncé la convocation de l’ambassadeur d’Italie en Espagne.

En France, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a profité de cette crise pour réaffirmer sa position sur la politique migratoire européenne. Sur X, il a plaidé pour une réforme de l’espace Schengen réservant la libre circulation aux seuls citoyens européens et pour l’expulsion des migrants en situation irrégulière. « Il est temps d’envoyer le signal que la France et l’Europe n’acceptent plus l’immigration de masse », a-t-il déclaré.

Ces événements interviennent alors que le Maroc célébrait la Fête du Trône. Le roi Mohammed VI a présidé, jeudi 30 juillet 2026, la réception officielle organisée à M’diq à cette occasion.

Aucune déclaration officielle n’avait été publiée par les autorités marocaines au moment des faits. Toutefois, une source marocaine, citée sous couvert d’anonymat, a indiqué que Rabat et Madrid avaient engagé des échanges afin de renforcer leur coopération face à cette situation.

Selon cette source, les deux pays sont convenus d’intensifier leur coordination et de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les procédures de rapatriement des personnes ayant pénétré illégalement sur le territoire de Ceuta.