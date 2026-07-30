Burkina Faso : La FBF dément les allégations de « prétendus abus sexuels » durant l’immersion patriotique 

La Fédération burkinabè de football (FBF) a formellement démenti, ce jeudi 30 juillet 2026, les allégations relayées par une publication sur les réseaux sociaux. Celles-ci faisaient état de prétendus abus sexuels commis sur des joueuses de l’équipe nationale féminine, les Étalons Dames, au cours de leur stage d’immersion patriotique.

« La FBF dément formellement et avec la plus grande fermeté ces allégations, totalement infondées et gravement attentatoires à l’honneur, à la dignité et à l’image des joueuses, de leur encadrement, des Forces de défense et de sécurité ainsi que de l’ensemble du football burkinabè », a indiqué l’instance dans son communiqué.

La Fédération a précisé que cette immersion s’inscrivait dans une démarche de formation civique, de renforcement de l’esprit patriotique et de préparation sportive, le tout s’étant déroulé dans un cadre strictement structuré et encadré par les autorités compétentes.

Déplorant la diffusion d’informations « aussi graves sans preuves vérifiables », la FBF appelle la presse et les usagers des réseaux sociaux à faire preuve de responsabilité.

L’instance rappelle son engagement absolu envers la sécurité et la protection de ses athlètes, précisant qu’elle se réserve le droit de mener toute action judiciaire nécessaire pour défendre l’honneur des personnes et des institutions mises en cause.

Enfin, elle invite le public à ne pas relayer de contenus non vérifiés et à se référer exclusivement à ses canaux officiels.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24