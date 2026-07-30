Coupe du monde 2030 : L’UEFA vote le boycott de la FIFA, une crise historique secoue le football mondial

L’Union des associations européennes de football (UEFA) a voté à l’unanimité en faveur d’un boycott des prochaines Coupes du monde masculine et féminine pour protester contre le projet de la FIFA d’ouvrir une partie de ses compétitions à des investissements privés. Cette décision, rapportée par CNN, marque une escalade sans précédent dans les tensions entre les deux principales instances du football mondial.

Réunis en urgence par visioconférence le jeudi 30 juillet 2026, les représentants des 55 fédérations membres de l’UEFA ont approuvé à l’unanimité une résolution conditionnant leur participation aux compétitions de la FIFA à l’abandon total du projet.

Dans un communiqué relayé par CNN, l’UEFA affirme que la gouvernance du football ne peut être cédée à des intérêts privés.

« La position de l’Europe est claire. Nous ne légitimerons jamais ce modèle. Personne n’a l’autorité morale de vendre ce qu’il détient simplement en dépôt pour la génération future », indique l’organisation.

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L’instance européenne ajoute qu’aucune sélection nationale affiliée à l’UEFA ne participera à une compétition de la FIFA tant que ce projet ne sera pas retiré et qu’aucune garantie contraignante n’aura été donnée pour empêcher une telle initiative à l’avenir.

« Que personne n’en doute : l’UEFA et ses associations nationales s’opposeront à ces projets avec une détermination absolue », poursuit le communiqué.

La crise trouve son origine dans l’annonce faite le 28 juillet 2026 par la FIFA et son président Gianni Infantino, qui souhaitent créer une filiale distincte chargée de gérer les droits commerciaux et opérationnels de certaines compétitions, avec la participation d’investisseurs privés.

Selon la FIFA, cette nouvelle structure permettrait de générer davantage de ressources financières grâce au programme FIFA Forward Enterprise (FFE), dont les revenus seraient ensuite réinvestis dans le développement du football mondial.

Mais pour l’UEFA, cette orientation remet en cause les principes fondamentaux de gouvernance du football et risque de placer les intérêts commerciaux au-dessus des valeurs sportives.

Si ce boycott était confirmé, il pourrait avoir des conséquences majeures sur les prochaines compétitions organisées par la FIFA.

La Coupe du monde 2030 pourrait notamment se dérouler sans plusieurs des principales nations du football mondial, dont l’Espagne, championne du monde en titre, ainsi que la France et l’Angleterre, demi-finalistes de l’édition 2026.

Le football féminin serait également concerné. La prochaine Coupe du monde féminine, prévue au Brésil, pourrait être privée de plusieurs grandes sélections européennes, dont l’Espagne, championne du monde en titre.

Cette décision ouvre ainsi un bras de fer inédit entre la FIFA et l’UEFA, dont l’issue pourrait profondément redessiner l’avenir du football international.