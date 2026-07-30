Algérie : Abdelmadjid Tebboune affirme que « ceux qui ont créé le terrorisme sont ceux qui disent vouloir aider les Maliens »

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l’attachement de son pays au principe de non-ingérence et aux relations de bon voisinage avec les États de la région. Dans un entretien diffusé le lundi 27 juillet 2026 sur les chaînes de télévision et de radio nationales, il a également livré sa lecture de la situation sécuritaire au Sahel, estimant que le terrorisme en Afrique est le résultat d’interventions extérieures.

« Je peux vous dire une chose, et les Algériens peuvent en être fiers : leur pays ne fera jamais de mal à ses voisins », a déclaré le chef de l’État, assurant que l’Algérie privilégie le dialogue et la coopération avec les pays frontaliers.

Évoquant les relations entre Alger et Bamako, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur les liens historiques qui unissent les deux pays. « Nous ne sommes ni ennemis ni adversaires. Nous sommes voisins depuis des siècles et rien ne nous sépare. Notre dialogue avec le Mali est exclusivement positif. Nous combattons ensemble la criminalité et l’immigration clandestine », a-t-il affirmé.

Le président algérien a également rejeté les accusations d’ingérence dans les affaires intérieures du Mali.

« Certains leur soufflent que l’Algérie ne doit pas être un acteur régional parce qu’elle s’ingère dans les affaires des autres. Nous ne nous immisçons pas dans les affaires d’autrui. Je n’accepte pas cela pour moi-même, comment pourrais-je le faire avec les autres ? », a-t-il déclaré.

Abordant la situation sécuritaire au Sahel, Abdelmadjid Tebboune a estimé que le terrorisme n’était pas un phénomène propre au continent africain. « Le terrorisme n’est ni un héritage africain ni une fatalité. Il a été créé sur le continent », a-t-il soutenu.

Le président algérien a ensuite ajouté que « Ceux qui ont créé le terrorisme et leurs complices sont ceux-là mêmes qui disent vouloir aider les Maliens à régler le problème du terrorisme ».

Au cours de cet entretien, Abdelmadjid Tebboune a également évoqué la situation en Tunisie, dénonçant ce qu’il considère comme des tentatives visant à fragiliser ce pays.

« On veut déstabiliser la Tunisie à cause de l’Algérie. On veut l’isoler de l’Algérie pour en faire une proie facile, et on ne les laissera pas faire », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que « celui qui touche à la Tunisie nous touche ».

À travers ces déclarations, le président algérien a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec ses voisins, de préserver la stabilité régionale et de défendre les principes de solidarité, de respect mutuel et de non-ingérence.